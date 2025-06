L’ospedale compie 25 anni. Esami gratuiti e tanti eventi. E’ festa a Campostaggia

L’ospedale di Campostaggia festeggia 25 anni aprendo le porte alla popolazione. Sabato 21 giugno alcuni servizi ospedalieri saranno a libero accesso. Previo appuntamento ai numeri 0577 994902 e 0577 994712, attivi dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, è possibile accedere a Screening diabete 2, riservato a persone over 50; Screening malattie cardiovascolari – Uosd Cardiologia; Screening malattia renale in età giovanile – Uoc Nefrologia e dialisi – Riservato a persone tra i 18 e i 25 anni; Ecografia tiroide – Uoc Radiodiagnostica – Riservato alle donne tra i 30 e i 60 anni. Previste alle 11,30 una visita guidata alla nuova sala operatoria e la presentazione delle attività trasfusionali, con la prima squadra di pallavolo della Pgs Pietro Larghi Colle come testimonial. Ci sarà pure la possibilità di una consulenza vaccinale. Svelato il logo: porta la firma dall’agenzia Frame (e segnatamente di Simone Pupilli), rappresentata ieri da Francesco Mezzetti. Il 21 alle 9.30, dopo i saluti della direttrice Lucia Grazia Campanile, l’intervento del dg Marco Torre, dei sindaci valdelsani, dell’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini e del presidente della Regione, Eugenio Giani. Alle 10.30, Valerio Del Ministro, già direttore della Zona Alta Val d’Elsa, racconterà la storia di Campostaggia. Sarà poi Marco Spinelli a ricordare, alle 11, la figura di Pierluigi Marrucci. Alle 11.20, l’ex governatore Claudio Martini si soffermerà sulle politiche ospedaliere degli anni Novanta. Quindi la sindaca Cenni e alle 12.30 i responsabili Asl dei Lavori Pubblici Alessandro Frati e delle Manutenzioni Cristina Pepi parleranno del progetto-Pronto soccorso. Modera David Taddei. Alle 15 la mostra ’Com’eri vestita?’ con la responsabile Amnesty International Toscana Silvana Moroni e la giornalista di Donne Insieme Valdelsa, Barbara Amoroso Donatti. Alle 16, il libro di Chiara Giorgi ’Salute per tutti’. Moderati dalla caposervizio de La Nazione Siena Michela Berti, ne parleranno l’assessore Bezzini, l’ex ministro Rosy Bindi e la sindaca Cenni. Poi il concerto del pianista Alessio Tonelli. Presentando gli eventi, la sindaca Susanna Cenni ha rimarcato l’impegno di Pierluigi Marrucci e degli amministratori locali del tempo. Dal sindaco di Colle, Pii, un flashback sul monoblocco e un pensiero a Gianfranco Bartolini e Giorgio Vestri.

Paolo Bartalini