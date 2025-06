Campostaggia celebra 25 anni. Il ricordo dell’ex sindaco Spinelli

La Valdelsa si prepara agli eventi di sabato prossimo collegati ai venticinque anni dell’apertura dell’ospedale di Campostaggia. Un open day, con alcuni servizi a libero accesso per gli utenti, e poi i dibattiti, i momenti culturali, le iniziative dedicate ai protagonisti. Su tutti, Pierluigi Marrucci. "La sanità pubblica e l’impegno a favore dell’ospedale di zona da realizzare a Campostaggia, erano i pilastri della sua azione politica all’insegna del rigore morale e dell’onestà intellettuale": Marco Spinelli, che nel 2000 ricopriva la carica di sindaco di Colle di Val d’Elsa, rimarca con commozione l’importanza del percorso di chi, senza pause, si spese da primo cittadino e da presidente del Comitato dei Garanti dell’allora Usl 19 per il conseguimento dell’obiettivo indicato. Un cammino complesso attraverso i decenni… "Ma riuscimmo tutti insieme, come Consigli comunali della Valdelsa, a votare in modo unanime il passaggio dalle singole strutture ospedaliere a un presidio di area", racconta Spinelli, che il 21 giugno alle 11, nel programma delle celebrazioni diffuso dalla Asl Toscana Sudest, ricorderà proprio la figura di Marrucci, scomparso a maggio all’età di 79 anni. "Campostaggia non è stato comunque un punto di arrivo – rileva Spinelli – casomai una partenza, vista la necessità di rielaborare l’insieme dei servizi. Una fase che si sta chiudendo in questi mesi con il lavoro che interessa il Santa Fina".

Spostando indietro le lancette fino all’alba del Millennio, Spinelli torna con il pensiero al giorno dell’inaugurazione: "Sì, avvenne alla presenza anche del ministro della Sanità Rosy Bindi, del presidente della Regione, Claudio Martini, e dei sindaci della Valdelsa. Nel tempo si sono avvicendati nei diversi reparti tanti professionisti di valore, che hanno permesso a Campostaggia di diventare una struttura di eccellenza. Ed è così da anni". Sabato, alle 9,30, dopo i saluti della direttrice Lucia Grazia Campanile, gli interventi del direttore generale della Asl, Marco Torre, dei sindaci dell’Alta Valdelsa, dell’assessore regionale Simone Bezzini e del presidente della Regione, Eugenio Giani.

Ripercorrerà le tappe della storia di Campostaggia il dottor Valerio Del Ministro, già direttore di zona. La mattinata si concluderà con le parole di Claudio Martini in materia di politiche ospedaliere della Regione negli anni Novanta, con la relazione della sindaca Susanna Cenni e, prima, con il progetto del nuovo pronto soccorso.

Paolo Bartalini