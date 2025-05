Bettolle, il 17 visite gratis. Dalla pressione alla glicemia. Torna l’iniziativa dell’Auser

Un sabato per prendersi cura di se stessi. A Bettolle il 17 maggio torna la Giornata della prevenzione, quinta edizione dell’iniziativa promossa dall’Auser "Centostelle", realtà molto attiva nel territorio e un punto di riferimento per la vita sociale paesana.

La formula è quella di sempre, collaudata e che funziona: al parco Villa Olda saranno allestite delle postazioni, per la precisione dei gazebo, dove verranno effettuati dei controlli medici su prenotazione. Tutto gratuito e a numero limitato. Cosa si potrà fare? Il controllo glicemia e pressione arteriosa con Adivase Odv (l’associazione dei diabetici della Valdichiana Senese); il controllo del colesterolo con il dottor Pietro Mascheri e dermatologico con il dottor Stefano Rossi. E ancora, prove di agopuntura con la dottoressa Daniela Petruzzi senza dimenticare la possibilità di effettuare la misurazione della vista (con "L’Occhialeria") e lo screening uditivo (con "Audiomedical - Soluzioni Udito").

Come è noto la prevenzione è fondamentale per la salute ma non per tutti è sempre facile trovare il tempo per unire gli impegni lavorativi e personali con quelli dedicati al proprio benessere. Ecco che un’iniziativa del genere, che arriva di sabato (è dedicata per i soci e i loro familiari), può essere l’occasione giusta. A partire dalle ore 12 inizieranno poi le conferenze tenute dai dottori Sabrina Bugossi (dal titolo "Prevenzione per la donna dall’epoca menopausale: attenzioni alimentari e suggerimenti dietetici); Carmine Mellone ("Modalità per una prevenzione efficace delle patologie del colon"); Pietro Mascheri ("Prevenzione malattie croniche e degenerative"); Valentina Nucci ("Ansia e stress...agli antipodi della serenità").

Per adesso, ci dicono dall’Auser Centostelle, ci sono cento prenotati ma il numero è destinato a crescere. "Questo è il nostro evento più importante ed è patrocinato dal Comune di Sinalunga - sottolinea il presidente dell’Auser "Centostelle", Giancarlo Nucci - una giornata dedicata alla salute in cui è possibile prenotarsi e fare le visite di cui si ha bisogno. Siamo una realtà grande con 1.050 tesserati e 46 volontari, facciamo tante cose, quasi tutto per la terza età, dalle gite al burraco fino alla ginnastica".

Luca Stefanucci