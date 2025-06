Caldo torrido, la Piazza è a bollore. Temperature oggi fino a 38 gradi

Caldo. Caldissimo. E sarà ancora di più nelle prossime ore. Già ieri Piazza del Campo era a bollore, facile immaginare la temperatura oggi quando i popoli usciranno di Piazza dietro al cavallo che la sorte ha assegnato. C’è chi si sta attrezzando con cappellini e ventagli, vanno a ruba i ventilatori portatili. Gli anziani rinunceranno al brivido in diretta guardando la televisione. Giusto qualche dato per rendersi conto della situazione che condizionerà i quattro giorni. La stazione Siena Galilei ha registrato ieri 36,1° gradi, quella di Cerchiaia si è fermata a 35,1°. A bollore anche altri paesi dove vivono tanti senesi, da San Rocco (36,3°) a Monteroni (36,1°). Certo, per la cronaca, non si salva neppure la provincia se si pensa che ad Abbadia San Salvatore c’erano 30 gradi e a Poggibonsi 36°.

"L’anticiclone nordafricano sarà nel pieno della sua espansione. Le temperature massime tenderanno ancora a salire in città per portarsi verso valori compresi tra i 37° e i 38° o anche localmente superiori nella giornata di martedì primo luglio", spiega Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’ che monitora la situazione anche per palazzo pubblico. "I primissimi giorni del mese di luglio infatti dovrebbero risultare come i più caldi di questa interminabile fase che, a parte brevissime pause, si protrae dalla fine di maggio", prosegue Sonnini. Che mette in guardia soprattutto chi vive nella città murata. "Oltre ad avere massime molto elevate nelle ore centrali pomeridiane – spiega - nel centro il fastidio per le alte temperature lo avremo anche nelle ore serali e notturne. L’isola di calore urbana infatti non consentirà un calo deciso delle temperature nella notte tanto che le minime, all’interno delle mura, potrebbero anche non scendere sotto i 23-24 gradi". Trascorrerà notti forse più serene chi abita nelle vallate intorno a Siena dove le minime potrebbero arrivare a 20°. "Il caldo sembra essere al momento il fastidio più grande in questi giorni di Palio con valori al suolo che nei suoi picchi massimi potrebbero scendere di 1-2 gradi rispetto ai giorni precedenti", conclude Sonnini.

La.Valde.