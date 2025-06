Le donne a cavallo . Dopo Selvaggia, il debutto di Eleonora: "Sensazione unica"

"Bella prova, bello il Campo. Un’esperienza indescrivibile", dice Eleonora Paoli accarezzando con lo sguardo la Piazza che inizia ad essere illuminata dal sole. Ha galoppato ieri su Fulmineo nella quinta delle sei prove all’alba, facendo l’ultimo giro a passo, godendosi le sensazioni. Il Palio è fatto di storie. Ora anche quella di Eleonora, amazzone di salto ad ostacoli fino a qualche tempo fa, adesso innamorata del Palio. Che il 27 maggio aveva debuttato a Mociano sempre su Fulmineo ed un mese dopo ha realizzato il sogno espresso in quell’occasione: fare le prove di notte. Un’altra donna, dopo Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa, che si affaccia in punta di piedi nel complicato mondo dei fantini. Ha galoppato insieme a Mattia Chiavassa e ad Alessio Migheli, ad Andrea Sanna e Antonio Mula. "Fare il Palio? No, però mi piace continuare tutto questo. Quando sono uscita dall’Entrone? Come se ti si aprisse un mondo, fa effetto Piazza del Campo. Inspiegabile. L’ultimo giro a passo, anche per il cavallo che si guardava intorno ed imparava", spiega la 34enne di Sinalunga.

Storie, si diceva, quelle in Piazza all’alba. Di giovani e di donne ma anche di volti che qui hanno passato una vita, portando da sempre i cavalli da Palio. Mario Savelli ieri mattina c’era per vedere il suo grigio Bombolone che non è poi stato ammesso alla tratta. "Bisogna dare la precedenza a noi senesi per quanto riguarda i cavalli, facendo divertire i proprietari di qui. Non si può? Ma se in Sardegna lo fanno – rivendica –. E poi i cavalli sono diventati troppi, non ci si mai ad arrivare in fondo, Un tetto agli iscritti? Sì, lo metterei".

La.Valde.