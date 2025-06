Tra numeri e statistiche. Un Palio di mercoledì

A chi porta bene il mercoledì? Se guardiamo alla storia complessiva delle Carriere ufficiali, e abbiamo corso in questo giorno della settimana ben 89 volte, è l'Istrice che ha vinto più volte (10) nella considerazione delle dieci partecipanti a questa carriera di Provenzano. Segue il Bruco con 7 vittorie. La Contrada che ha più da chiedere al mercoledì è la Pantera con una sola vittoria, mentre l'Oca ne ha due. Se guardiamo invece soltanto gli anni Duemila, si è corso 7 volte il mercoledì.

Sempre guardando le dieci in piazza c’è la Selva con due vittorie, Drago e Istrice con una. Il novecento ha visto invece 27 volte la carriera in questo giorno della settimana. Qui, tra le dieci di luglio, il Drago ha tre vittorie, l'Istrice e la Tartuca con due. Tutte le altre con una, meno l'Oca che non hai vinto il mercoledì. Curiosando fra le possibili statistiche e curiosità, parliamo di un "mai" per ogni Contrada partecipante.

Fra i tanti "mai" per ogni rione abbiamo scelto quello che ritenevamo più interessante e soprattutto più attuale. In rigoroso ordine alfabetico. Il Bruco non hai vinto con un cavallo scosso. La Chiocciola non ha mai vinto con in piazza Drago e Lupa, oppure Lupa e Selva. Il Drago invece non ha mai vinto con l'Oca di rincorsa.

L'Istrice non hai vinto con un fantino esordiente. La Lupa non ha mai vinto quando è stata estratta con l'Oca. La stessa Oca non ha mai vinto con il Drago di rincorsa. Invece la Pantera con ha mai vinto con il Valdimontone di rincorsa. La Selva non ha mai vinto dal nono posto alla mossa. Poi la Tartuca, che non ha mai vinto di rincorsa. Infine il Valdimontone che non ha mai vinto accanto alla mossa al Bruco o alla Tartuca.

Per ultima una rapida carrellata sui ritardi delle dieci per quanto riguarda la vittoria per la Carriera di Provenzano. La Chiocciola non vince a luglio dal 1976 (Panezio – Bazzino), il Valdimontone dal 1982 (Cuana – Il Pesse) il Bruco dal 2005 (Berio – Trecciolino), la Pantera 2006 (Choci – Brio), l'Istrice 2008 (Già del Menhir – Trecciolino), la Tartuca 2009 (Già del Menhir – Gingillo), l'Oca 2013 (Guess – Tittia), la Lupa 2016 (Preziosa Penelope – Scompiglio), il Drago 2022 (Zio Frac – Tittia) ed infine la Selva (Violenta da Clodia – Tittia).

Massimo Biliorsi