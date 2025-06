Firenze, ondata di calore più intensa degli ultimi 10 anni: picchi vicino ai 40 gradi per altri 5 giorni

Firenze, 38 giugno 2025 – Temperature estreme, notti tropicali, afa senza tregua. Firenze si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense degli ultimi decenni, con valori che potrebbero superare i 39-40 gradi per cinque giorni consecutivi. Un evento che, secondo gli archivi meteorologici, non ha precedenti recenti in città. A determinare questo scenario è la persistenza dell’anticiclone africano, ribattezzato “Pluto”, che continua a spingere masse d’aria roventi sul nostro Paese, con effetti destinati a intensificarsi proprio tra fine giugno e inizio luglio.

Il Parere degli Esperti

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il caldo anomalo iniziato nei primi giorni di giugno è destinato a durare ancora a lungo, per almeno 10 giorni. Le proiezioni a medio termine non mostrano segnali di cedimento dell’alta pressione africana, che anzi nei prossimi giorni si espanderà fino a raggiungere latitudini estreme come Scozia, Norvegia e Svezia. Anche le notti saranno torride, con temperature minime attorno ai 30 gradi, specie lungo le coste e, nello specifico, nella pianura padana: un dato che rientra nelle cosiddette “notti super tropicali”, finora rare in Italia ma sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

Escalation di Caldo in Toscana

Secondo il consorzio Lamma, la Toscana – e in particolare le aree interne come Firenze – vivrà nei prossimi giorni un'escalation di caldo, con temperature massime destinate a sfiorare o superare i 40°C.

Previsioni Dettagliate dei Prossimi Giorni

Oggi, sabato 28 giugno, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche modesto addensamento pomeridiano in Appennino. I venti soffieranno deboli da nord-est, con raffiche moderate di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. I mari saranno poco mossi, localmente mossi nel tratto meridionale. Le temperature inizieranno a salire, con punte di 38 gradi nelle pianure interne.

Domenica 29 giugno sarà una giornata pienamente estiva, con cielo sereno ovunque. I venti si manterranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, specie lungo la costa dove il Maestrale porterà un leggero sollievo. I mari rimarranno poco mossi. Le temperature minime saranno in ulteriore aumento, in particolare lungo la fascia costiera, dove si registrerà un’umidità notturna elevatissima e condizioni afose.

Lunedì 30 giugno si aprirà all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso. I venti saranno deboli da nord, i mari poco mossi. Ma sarà il termometro a dare il segnale più allarmante: le massime saliranno ulteriormente, toccando in alcune località le soglie dei 40 gradi.

Martedì 1 luglio e mercoledì 2 luglio il caldo continuerà a dominare la scena. Le giornate saranno soleggiate con qualche modesta nuvola di calore pomeridiana sui rilievi. Le temperature si manterranno stazionarie o, al massimo, registreranno un lievissimo calo nella giornata di mercoledì, pur restando su valori eccezionalmente alti per il periodo.

Riscaldamento del Mediterraneo

Nel frattempo, le acque del mar Tirreno si stanno scaldando a ritmi preoccupanti: 27°C nei tratti centrali, con punte di 28-29°C nel Tirreno meridionale. Dati che contribuiscono ad alimentare la sensazione di afa e che segnalano un Mediterraneo sempre più caldo.