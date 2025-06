Parco dei Renai: riapre la spiaggia e torna la balneazione nel lago

Firenze, 27 giugno 2025 – Un tuffo in mare proprio dietro casa. Torna infatti accessibile, da domani, la spiaggia dei Renai di Signa. Lo spazio attrezzato del grande parco della Piana fiorentina verrà aperto al pubblico, dopo lo stop imposto dalle piene di Bisenzio e Arno dei mesi scorsi. Le acque dei due fiumi (in totale almeno 15 milioni di mc d’acqua) erano infatti entrate in grande quantità nell’area verde, che viene utilizzata anche come cassa di espansione, per evitare danni e allagamenti nelle zone abitate. Una funzione prevista insomma, ma che comunque ha imposto una serie di interventi importanti di sistemazione, che si sono appena conclusi.

Da domani, dopo i vari ripristini, saranno nuovamente attivi il bar, gli spogliatoi e gli oltre cinquanta ombrelloni con sdraio e sedute pronti ad accogliere i bagnanti di tutta l’area metropolitana e non solo. Si potrà prendere il sole, godersi la brezza che spesso soffia lungo l’asta dell’Arno oppure tuffarsi in acqua per una nuotata. Il tutto sul lago del lotto uno, quello più lontano rispetto al ponte di accesso sul Bisenzio (info e prenotazioni per la spiaggia: 055.0935093).

Il servizio va ad aggiungersi a tutte le altre attività del parco dei Renai. Il lotto zero (quello più vicino all'ingresso) offre infatti un’area giochi per bambini con gonfiabili, una gelateria, un ristorante, la piscina semiolimpionica, il minigolf, il noleggio di bici, la parete di arrampicata, i playground per sport all’aperto, oltre a prati e percorsi ad accesso libero.

E la riapertura della spiaggia non è caduta in una data casuale. Si è appena tenuta la festa per i venticinque anni del Parco dei Renai di Signa, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore comunale all’ambiente Federico La Placa, del consigliere delegato della Città Metropolitana Massimo Fratini, dell’assessora regionale Monia Monni, di Andrea Marzi, presidente della società “Progetto Renai” e di Daniele Donnini, presidente della società “Isola dei Renai”. Info sul parco all'indirizzo www.parcorenai.it e sui canali social.