È arrivata la stagione delle piscine. Da Cortona a Castiglion Fiorentino tutte le aperture dell’estate

Con l’arrivo di giugno prende il via la stagione delle piscine in Valdichiana, anche se non mancano situazioni ancora in fase di definizione. La prima a riaprire sarà l’impianto Monti del Parterre di Cortona, che da sabato 7 giugno sarà nuovamente a disposizione del pubblico. Si tratta della struttura comunale riqualificata lo scorso anno e affidata in gestione all’associazione 4Ever Sport, composta da sei soci, tra cui Riccardo Bianchi, ex campione del mondo di salvamento. Anno scorso il D day era stata una grandissima festa con la partecipazione di volti noti del nuoto come il campione olimpico Massimiliano Rosolino e il cortonese Michele Santucci. Dopo anni di chiusura e contenziosi, la piscina ha ritrovato piena operatività e resta oggi un punto di riferimento per la stagione estiva, con apertura quotidiana e orari estesi.

Il 12 giugno sarà la volta della piscina comunale di Foiano della Chiana. L’impianto, dotato di vasca da 25 metri e area verde, riaprirà dopo il consueto periodo di pausa invernale. Anche per quest’anno, si conferma l’offerta di nuoto libero, corsi per adulti e bambini, e attività ludiche nei mesi più caldi.

Situazione più delicata, invece, a Castiglion Fiorentino. Alla data del 2 giugno, la piscina comunale in località Fontesecca risulta ancora chiusa e non in condizioni operative. Il gruppo consiliare di opposizione Rinascimento Castiglionese ha diffuso una nota in cui denuncia ritardi e scelte gestionali "poco lungimiranti". La vecchia concessione, stipulata nel 2016 con Virtus Buonconvento Arl., avrebbe dovuto durare 15 anni ma, a seguito della pandemia, fu ridotta a 8, con scadenza al 31 dicembre 2024. Il Comune ha comunque deciso di procedere in anticipo con un nuovo affidamento: la gara pubblica si è conclusa il 16 maggio scorso e la gestione per due anni è stata assegnata alla Ssd Officina del Nuoto. L’atto di affidamento è stato firmato il 29 maggio, una tempistica che secondo i consiglieri ha reso impossibile programmare e avviare in tempo utile i lavori di manutenzione.

Le criticità segnalate riguardano condizioni strutturali compromesse: spogliatoi in disuso, pavimentazioni danneggiate, aree esterne trascurate. Rinascimento Castiglionese ricorda che un progetto di ristrutturazione fu approvato nel 2021, ma non è mai stato attuato. Al contrario, si denuncia uno stanziamento di 500.000 euro per la cementificazione dei giardini pubblici, mentre la piscina – "presidio fondamentale per sport, salute e tempo libero" – resta in uno stato di evidente abbandono. L’amministrazione comunale assicura comunque che l’apertura dovrebbe avvenire entro la seconda metà di giugno. I tempi però sono stretti e l’estate, ormai, è già cominciata.