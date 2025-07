Bronzi di San Casciano. Mostra a Berlino con Giuli

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli domani non presenzierà alla serata finale del Premio Strega. Il motivo? Ha scelto di presenziare all’inaugurazione della mostra sui bronzi di San Casciano a Berlino, sabato alla James Simon Gallerie dove saranno esposti fino al 12 ottobre. La polemica è esplosa con gli organizzatori del Premio che, per il secondo anno consecutivo non avranno il ministro nel parterre. Già l’anno scorso infatti Gennaro Sangiuliano aveva declinato l’invito dopo le battute divertite di Geppi Cucciari nell’edizione 2023. Raggiunto dai giornalisti Giuli ha commentato: "Registro il fatto che sono stato invitato alla serata del Premio Strega, sono stati carinissimi, però non ho ricevuto nessun contatto e nessun libro. È un po’ curioso che uno debba andare alla serata del Premio Strega non avendo ricevuto i libri per cui si organizza la serata. Ciò detto, la battuta, perché tale è: si vede che mi considerano un ’nemico’ della domenica. Mi dedico – ha aggiunto – a cercare fondi europei per la cultura andando a parlare con il mio omologo tedesco in Germania e partecipando a una serie di incontri bilaterali a Berlino".

I ‘Bronzi di San Casciano’ saranno esposti per la prima volta fuori dall’Italia e ad accompagnarli, oltre a Giuli, saranno presenti il Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale Luigi La Rocca, il direttore generale Musei Massimo Osanna, Jacopo Tabolli per l’Università per Stranieri di Siena, la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, per la Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto la funzionaria Ada Salvi. Stasera, all’Ambasciata italiana a Berlino, l’ambasciatore Fabrizio Bucci ha organizzato un ricevimento in onore del ministro Giuli e dell’apertura della mostra. A fare gli onori di casa alla James Simon Gallerie saranno presenti Marion Ackermann, presidente della Fondazione del patrimonio culturale prussiano, e Konrad Schmidt-Werthern, capo di Gabinetto del ministero della Cultura tedesco. Dopo il successo dell’esposizione dei bronzi al Palazzo del Quirinale e quella al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e di Reggio Calabria, i bronzi volano Oltralpe. La novità in questa tappa straniera è l’esposizione per la prima volta delle nuove statue rinvenute durante la campagna scavi del 2024 tra cui il ‘bambino con la palla’, l’Orante e il Serpente crestato. Opere restaurate dai professionisti dell’Istituto Centrale del Restauro. Contemporaneamente alla mostra è stato pubblicato un nuovo catalogo in tedesco e in inglese.

Federica Damiani