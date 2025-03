Borgo San Felice. La nuova stagione con l’orto sociale inclusione e sostenibilità

CHIANTIBorgo San Felice Resort, che nel 2024 ha registrato record di presenze e visitatori, il 9 aprile prossimo aprirà la stagione 2025 celebrando il benessere, la cultura e la tradizione toscana con una rinnovata proposta a cinque stelle.L’hotel continua a evolversi, proponendo nuove esperienze per i suoi ospiti. Tra le iniziative più significative avviate vanno ricordati il concerto di musica classica nell’antica Pieve, la raccolta delle olive, la vendemmia e la ristrutturazione del forno storico del villaggio. Il restauro di un forno in pietra del XIX secolo, un tempo utilizzato dagli abitanti del Borgo per la produzione del pane, è una testimonianza dell’impegno nella conservazione del patrimonio culturale del territorio. Dopo un meticoloso processo di recupero, il forno è stato riportato al suo antico splendore ed è ora utilizzato per gli ospiti.Ma uno dei punti di forza dell’impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale è il progetto ’Orto Felice’ della Fondazione Allianz ’UMANA MENTE’, un orto biologico avviato nel 2012, che va oltre la semplice coltivazione di prodotti freschi. Esso gioca un ruolo vitale nell’impegnare le comunità locali, in particolare i giovani con disabilità e gli anziani, attraverso attività di agricoltura sociale. Questo progetto verrà rilanciato nel 2025, con la convinzione dell’importanza di connettere le persone con la natura e promuovere l’inclusività. L’Orto Felice offre una reale occasione di inclusione lavorativa, oltre all’opportunità di apprendere abilità agricole, interagire con la terra e contribuire alla comunità locale. Non si tratta solo di coltivare cibo, ma di nutrire relazioni e favorire un senso di appartenenza, per esempio grazie al supporto di un gruppo di anziani-volontari, che affiancano i ragazzi e insegnano loro i segreti della terra. Il progetto promuove anche la sostenibilità, poiché l’orto biologico fornisce alle cucine del resort ingredienti raccolti.Borgo San Felice Resort è un albergo dif uso a 5 stelle immerso nel Chianti Classico, di proprietà del Gruppo Allianz dal ‘70: la Dimora è insignita con due Chiavi Michelin dell’hotellerie e anche il ristorante Poggio Rosso ha una Stella Michelin e una Stella Verde.