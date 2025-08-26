Apre l’asilo nido in zona Palazzetto

Apre il nido d’infanzia ‘La Coccinella’ a Palazzetto. Dal primo settembre, la frazione di Palazzetto accoglierà i più piccoli residenti nel comune di Chiusdino nei locali del nuovissimo nido d’infanzia La Coccinella. La struttura, pensata per bambini dai 12 ai 36 mesi, offrirà un servizio settimanale dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino fino alle 18, diventando così un punto di riferimento prezioso per le famiglie del territorio. L’edificio è stato completamente ristrutturato usando le più moderne tecniche di edilizia scolastica e di contenimento del consumo energetico, offrendo alle famiglie del comune di Chiusdino una struttura all’avanguardia per il contenimento dei consumi e del confort energetico complessivo.

Il nido seguirà il calendario scolastico annuale della scuola dell’infanzia, chiudendo durante le vacanze di Natale e di Pasqua, mentre a luglio resterà aperto per garantire un supporto continuativo alle famiglie del comune.

Il progetto educativo della struttura prevede tre diverse modalità di frequenza, pensate per adattarsi alle esigenze di ciascun nucleo familiare: tempo breve, dalle 7 alle 13,30, con possibilità di estensione fino alle 14; tempo medio, dalle 7 alle 15,30, eventualmente prolungabile fino alle 16; tempo lungo, dalle 7 alle 18, per coprire l’intera giornata. L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 28 agosto alle 17.

