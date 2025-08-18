Anda e Bola ha volato. Cronometro a 1’12“70

Con il velocissimo tempo non ufficiale di 1’12“70, la corsa di Anda e Bola e Gingillo si colloca al quarto posto nella storia del tempo del Palio. Il cavallo è invece come terzo assoluto visto che Violenta da Clodia detiene due dei primi tempi record. Tutto questo è possibile attraverso i tempi cronometrati dallo staff del sito ilpalio.org, nella persona di Fabrizio Gabrielli, sito che non offre solo inesauribili pagine di dati storici, ma esamina sempre con grande scrupolo i tempi della corsa con venti misurazioni su cui fare la media. Ma è interessante osservare anche i tempi intermedi: il primo giro è stato coperto con 24“59, il secondo 23“59, il terzo 24“52. Considerando la dinamica dell’ultimo Casato, sono tempi incredibilmente veloci e non solo della Contrada vincente. Questo è dunque il quarto tempo della storia del Palio, inferiore di 10 centesimi rispetto a quello di Pytheos con Il Pesse il 16 agosto 1991, solo un centesimo superiore a quello di Polonski di 1’12“69 del 17 agosto 2015 con Tittia. Polonski resta il terzo tempo. I primi due riscontri sono quelli di Violenta da Clodia e Tittia (2 luglio 2023), con il tempo record di 1’12“39 e ancora Violenta e Tittia per la Carriera del 17 agosto 2022 con 1’12“66. Questo colloca Anda e Bola come quarto tempo di sempre, perché Violenta da Clodia detiene due dei primi tempi record.

Massimo Biliorsi