Iaccarino in forma: sfiora il podio a Monza

Medaglia di legno per la brillante bellunese di Sospirolo, Virginia Iaccarino nella prima edizione del "Trofeo Zambelli Dino", gara open inserita tra le prove del "Monza Bike Day – Gran Premio Ciclismo Giovani 2025". La Iaccarino al termine della gara sulla pista dell’autodromo nazionale di Monza è terminata ai piedi del podio in quarta posizione, conquistando un altro piazzamento importante. Da notare che la Iaccarino nel giorno della gara a Monza festeggiava il suo diciannovesimo compleanno ed ha fatto di tutto per salire sul podio della competizione alla quale hanno preso il via 147 atlete. Il tradizionale circuito delle Formula Uno lungo 5 km e 793 metri è stato percorso dalle atlete per 14 volte per complessivi 81 chilometri a una media finale che ha sfiorato i 44 orari. La corsa nonostante qualche tentativo di fuga, sempre controllato e annullato dal gruppo, si è decisa come volevano le previsioni con un arrivo di un gruppo piuttosto folto e lo sprint è risultato incertissimo con il successo della brava Lara Crestanello su Anita Baima e Maria Chiatto.

Antonio Mannori