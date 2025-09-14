“No all’aeroporto di Ampugnano”, petizione on line del Comitato. E’ guerra aperta contro il progetto

Siena, 14 settembre 2025 – Dura presa di posizione del Comitato Ampugnano a sostegno all’avvocato Maria Rosa Mariani, che ha contestato in Consiglio comunale il vicesindaco Michele Capitani per le sue dichiarazioni sul progetto dell’aeroporto. “Non si può tacere davanti alle affermazioni distanti dalla realtà e fuorvianti che vorrebbero giustificare lo spreco di 34 milioni di soldi pubblici per una infrastruttura utile solo a pochi privilegiati, trascurando le esigenze del resto della popolazione – scrive il Comitato –. Sorprende che la classe politica locale, quella più vicina ai cittadini e al territorio, non si renda conto di quali sono le vere priorità: infrastrutture stradali di collegamento, iniziando dalla Siena-Firenze, Siena-Grosseto e Siena-Bettole, oltre al potenziamento dei collegamenti su rotaia. Per non parlare del digital-divide”. E ancora: “Come si può pensare che questo enorme gap infrastrutturale possa essere colmato da un aeroporto per pochi, con 20 ettari di fotovoltaico per compensarne le inevitabili perdite economiche – si polemizza –? La nostra petizione online ha già raccolto, in poche settimane, già 500 sottoscrizioni, a cui si aggiungono quelle nei banchetti sul territorio: un segnale che la Politica senese non deve e non può ignorare”.

Il Comitato conclude: “Vogliamo quindi confermare il nostro pieno supporto e appoggio a Maria Rosa Mariani, il cui lavoro e sacrificio personale per l’attività di questo Comitato è ben nota, rimarcando la nostra volontà di perseguire tutte le strade possibili e necessarie per tutelare il territorio da inutili sprechi economici e scempi ambientali a favore di pochi ma a danno di molti. Appuntamento il 3 ottobre alle 21 al Circolo di Sovicille”.