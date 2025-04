Adolescenti protagonisti. I colori di 400 ragazzi senesi per il saluto a Papa Francesco

Giovani, tanti giovani sono partiti anche dalle due diocesi in provincia di Siena alla volta di Roma per i funerali di Papa Francesco. Circa 400 ragazzi e ragazze in pullman hanno raggiunto la Capitale per partecipare al Giubileo a loro dedicato e per rendere omaggio a Papa Francesco scomparso nel giorno del Lunedì dell’Angelo. Ad aspettarli in Piazza San Pietro ci sarà il cardinale Augusto Paolo Lojudice che trascorrerà con i suoi ragazzi queste ore così importanti per il futuro della Chiesa cattolica nel mondo. Quello del cardinale è un segnale forte, lo stare con i giovani per vivere con loro queste giornate intense.

Ogni adolescente riceverà un kit del Giubileo con sacca, t-shirt, cappello, borraccia, rosario, bandana e bracciale. Sarà un’esperienza davvero speciale che si lega a doppio filo con i funerali del Santo Padre che si svolgeranno stamani. Il Giubileo degli Adolescenti si concluderà domani con la celebrazione della Santa Messa, in Piazza San Pietro alle 10.30. Il Giubileo degli adolescenti, fortemente voluto da Papa Francesco in questo anno dedicato alla Speranza, rappresenta davvero la cornice perfetta per l’ultimo saluto che la comunità cattolica darà alla sua guida.