Il turismo sulla strada del vino. Al via ’Benvenuto Vermentino’: “Così promuoviamo il territorio”

Castelnuovo Magra (La Spezia), 9 giugno 2025 – Conto alla rovescia per l’inizio di ’Benvenuto Vermentino’, la rassegna dedicata al vino, al territorio e alle eccellenze della Liguria in programma dal 20 al 22 giugno con la sua quattordicesima edizione. Tante le novità che vanno ad aggiungersi alla due giorni fissata per le giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno (che anche quest’anno vedrà la partecipazione di decine di cantine soprattutto locali, ma anche quella di prodotti sardi e uno stand dalla Corsica) dedicata alle degustazioni di vino e prodotti tipici, capace di attrarre migliaia di visitatori nel borgo di Castelnuovo Magra.

Ad aprire ufficialmente la rassegna, venerdì 20 giugno, alle 17.30, al centro sociale di Molicciara sarà il convegno ‘I disciplinari di oggi di fronte alle nuove sfide del vino’ che vedrà la presenza di Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e Valentina Ghio, parlamentare promotrice della proposta di legge sull’agricoltura eroica. “Oltre al convegno iniziale, abbiamo pensato a un press tour con giornalisti di settore nella giornata di domenica – spiega il vicesindaco Luca Marchi – ma anche Vermentino a Tavola, la settimana del vermentino nella ristorazione, in cui in diverse attività verranno proposti dal 13 al 20 giugno menù e abbinamenti pensati per valorizzare il nostro vino”.

La volontà dell’amministrazione Cecchinelli è infatti quella di valorizzare il Vermentino dei Colli di Luni 12 mesi all’anno. Tra gli appuntamenti da non perdere, la presentazione del progetto ’La Strada del Vino dei Colli di Luni’, pensato per promuovere il territorio ligure attraverso un’offerta integrata di enogastronomia e turismo esperienziale, che si svolgerà sabato 21 giugno, alle 17.30, nel giardino di palazzo Amati e l’assegnazione del titolo di ambasciatore del Vermentino 2025 alla Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus e all’azienda Agricola La Felce. Da segnalare anche lo show cooking che domenica, alle 18.30, vedrà lo chef stellato Giacomo Devoto, proporre un’antica ricetta di Salvatore Marchese, il Baccalà in tre cotture, abbinato a un Vermentino dei Colli di Luni. “Per l’occasione – conclude il sindaco Katia Cecchinelli – riapriremo il giardino del palazzo Cornelio Amati, con la previsione di riaprire l’intero palazzo, che rimarrà sede di uffici comunali, ma a cui vogliamo dare anche un’altra valenza legata alla cultura e alla promozione del territorio, il prossimo anno”.

