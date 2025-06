Ponte di via Falcinello. Slitta la fine dei lavori

"La nostra pazienza è finita. Pretendiamo rispetto!". Così è scritto sul volantino che annuncia il sit-in di protesta fissato per questa mattina, alle 10, nel cantiere di via Falcinello (lato Enel), organizzato dai residenti delle aree coinvolte dai lavori di ricostruzione del ponte. Lavori che, contrariamente a quanto annunciato dall’amministrazione e atteso dalla cittadinanza, non saranno conclusi a giugno, come inizialmente era stato indicato. Bisognerà aspettare, infatti, almeno il prossimo autunno per fruire del nuovo ponte di via Falcinello.

Il nuovo cronoprogramma è stato spiegato giovedì pomeriggio in consiglio comunale dall’assessore alle opere pubbliche e alle infrastrutture Giorgio Borrini, chiamato a rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere di ’Sarzana protagonista’ Matteo Tiberi. A pesare, facendo slittare i tempi di consegna dell’opera conclusa, sarebbe stato fondamentalmente il maltempo dei mesi scorsi. Difatti, come chiarito dall’assessore Borrini, "quando si parla di giorni di lavoro all’interno di un cronoprogramma, non si intendono i giorni solari, ma gli effettivi giorni di lavoro operativo". La demolizione e la ricostruzione del ponte di via Falcinello, ha proseguito, "si sono rese necessarie a causa di criticità idrogeologiche gravi, che non erano state affrontate negli anni passati. I lavori, affidati al consorzio stabile Arché, sono in corso e la conclusione della fase di realizzazione dei pali di fondazione è prevista per il 17 giugno". Seguiranno poi la riprofilatura dell’alveo, la realizzazione di spalle e muri, l’assemblaggio e la posa dell’impalcato (già presente in cantiere dallo scorso ottobre), la sistemazione dei sottoservizi e dei raccordi stradali e la conclusione del cantiere.

"Da quando sono ripresi i lavori del ponte nel novembre scorso – dettaglia l’assessore alle opere pubbliche - alcune sospensioni temporanee sono state formalmente riconosciute dalla direzione lavori e condivise dal dirigente comunale, a causa di condizioni meteo sfavorevoli, in particolare tra gennaio e aprile, quando si è verificata la piena del Calcandola più significativa degli ultimi anni. Per ragioni di sicurezza non era consentito lavorare all’interno dell’alveo". Riscontrati anche alcuni ritardi nella consegna del calcestruzzo da parte di fornitori esterni. "Nel caso del ponte di via Falcinello – conclude l’assessore Borrini - i circa quattro mesi di sospensione dei lavori si sommano alla conclusione prevista a giugno e contata sui giorni senza previsione di sospensioni, quindi il crono-programma su cui stanno lavorando uffici, direzione lavori e ditta, per renderlo più puntuale possibile, prevede una conclusione entro il termine del prossimo autunno".

Nel frattempo, continua ad essere fruibile il tratto pedonale temporaneo su area privata e sono stati affidati i lavori di asfaltatura del tratto di viale Alfieri tra via Cisa e via Falcinello. L’intervento che sarà a cura e carico di Enel Distribuzione, senza costi per il Comune, e dovrebbe essere realizzato entro metà luglio.

Elena Sacchelli