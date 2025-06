L’estate tra grandi conferme e curiose novità. Eventi e cultura sono volàno per l’economia

Festival della parola, Soffitta nella strada, Notti bianche e Estate in Fortezza. Sono tanti gli eventi del cartellone dell’estate sarzanese. Tra grandi conferme e curiose novità, sulla scia positiva delle affluenze riscontrate negli ultimi mesi, la città e le vie del centro si preparano a festeggiare l’arrivo della bella stagione in grande stile. Concerti, spettacoli teatrali e musicali, rassegne letterarie e iniziative nel sagrato della Cattedrale sono solo una piccola parte di una programmazione vasta ed eterogenea che punta ad attrarre sempre più pubblico. Attivo, a partire da ieri, anche un nuovo canale per promuovere la città e le tante iniziative in programma: distinto da ’Città di Sarzana’, che è l’interfaccia istituzionale del Comune, sarà infatti possibile consultare le pagine social Instagram e Facebook di ‘Visit Sarzana’ e il suo sito web, con gestione affidata a Beside per 20 mila euro.

"Sarzana oggi è una città piena di vitalità e tutta da vivere – ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli –. A confermarlo sono i 5 mila ingressi registrati a ora alla mostra di De Chirico e le migliaia di presenze dello scorso weekend. Credo che questo sia frutto della straordinarietà della nostra città, del potenziamento della cultura e dei suoi luoghi e di un tessuto commerciale straordinario coinvolto nella spirale di crescita della città". Da piazza Matteotti al chiostro di San Francesco, da piazza De André alla Fortezza Firmafede, dai giardini alle frazioni, dai circoli agli spazi pubblici: ogni luogo si trasforma in palcoscenico. Tra le grandi conferme ci sono il Moonland (dal 18 al 21 luglio), il Festival della Mente (dal 29 al 31 agosto) e la Soffitta nella strada che quest’anno, su richiesta degli esercenti si svolgerà dall’8 al 24 agosto, in concomitanza con la Calandriniana. Tra le novità, il Festival della parola, rassegna curata da Anna Bernardini De Pace che dal 6 al 13 luglio porterà in piazza De André voci di rilievo nazionale, tra cui Ornella Vanoni. Conferma anche per MythosLogos, rassegna ideata da Angelo Tonelli capace di intrecciare filosofia, spiritualità e pensiero classico. "Come ogni anno cresce il numero e la qualità delle iniziative – ha aggiunto l’assessore alla cultura Giorgio Borrini –. Il calendario con eventi diversificati è rivolto a diversi tipi di pubblico, tutti importanti. Oltre a riproporre eventi di successo che in passato erano stati abbandonati, siamo felici di aver intrapreso un proficui dialogo con la Diocesi che aprirà i suoi spazi a diverse iniziative". Soddisfatto l’assessore al turismo Carlo Rampi, che ha ricordato come Sarzana sia un contenitore eccezionale che ben si presti da hub per visitare anche i territori limitrofi e come sia evidente che il nostro territorio abbia bisogno di capacità ricettive sempre più ampie.

Elena Sacchelli