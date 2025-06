L’inaugurazione del circolo Acli ’Ferruccio Nana’: "Sarà luogo di incontro per residenti e turisti"

Bagno di folla per la riapertura del circolo Acli a Ponzano superiore. In attività da ieri, il circolo ha in realtà una lunga storia: la prima apertura fu nel 1947 nel palazzo che era l’antica Dogana. La ripresa dell’attività è stata inaugurata sabato pomeriggio e subito è stato il tutto esaurito: non sarà solo un circolo ma è stato e sarà di nuovo un pezzo di storia. Avrà un servizio bar e ristoro ma sarà soprattutto punto di riferimento per i turisti e per le persone del paese che potranno utilizzarlo come luogo di incontro. Nelle sue sale saranno in mostra documenti e attrezzi della vita contadina per farne il simbolo della vita pulsante di una frazione che vuole essere conosciuta per le sue bellezze, i monumenti, i palazzi storici e anche per la creatività degli abitanti che, avvalendosi della collaborazione di pittori e artisti di Carrara e degli studenti e dell’Accademia di Belle Arti, hanno prestato angoli e mura delle loro stradine all’estro dei creativi.

Il Circolo Acli è stato intitolato a Ferruccio Nana in segno di tributo verso una figura fondamentale nella vita sociale del paese e soprattutto del circolo Acli stesso, del quale è sempre stato membro attivo e sostenitore per tutta la vita. Il presidente è lo storico Filippo Calcagnini che potrà anche rispondere alle curiosità degli avventori sulle bellezze del territorio e che commenta: "Sono molto contento della numerosissima partecipazione all’inaugurazione che ha dimostrato il supporto del paese al circolo, ringrazio tutti i miei collaboratori e tutti coloro che hanno reso possibile questa festa e si impegnano tutti i giorni per l’attività del circolo". Gli orari per ora sono dal lunedi al sabato 7.30-13, 17-19.30 e 21-23; la domenica 9.30-13, 17-19.30 e 21-23; mercoledi giorno di chiusura.

In foto da sinistra: Jacopo Alberghi, Paolo Ruffini, Filippo Calcagnini, Marzia Bertolla, Marco Formato e Alessandro Capetta