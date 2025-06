Emergenza parcheggi a Marinella, raffica di multe sulla litoranea. E non ci sono soluzioni in vista

Sarzana, 5 giugno 2025 – Raffica di multe nelle giornate di domenica e lunedì a Marinella. Con l’arrivo della bella stagione sono stati tanti coloro che hanno deciso di trascorrere il ponte del 2 giugno nell’ampio tratto di spiaggia libera di Marinella. Ma la maggior parte, vista l’impossibilità di trovare parcheggio, una volta tornata alla propria auto, ha trovato come sorpresa una bella contravvenzione. Se infatti a partire dalle scorse settimane il Comune di Sarzana ha messo a disposizione gratuita della cittadinanza la porzione comunale dell’area situata di fronte all’ex Maestrale che dispone all’incirca di 100 stalli, resta interdetta l’area adiacente di proprietà della Marinella spa. Inutilizzabile, non certo per volontà del Comune, anche l’ampio stallo collocato in prossimità dell’ex Ape d’oro, altra area privata.

Da un paio di anni, anche a seguito di un tragico incidente che ha visto perdere la vita a un giovane, Anas, proprietaria della litoranea non ha più tollerato che, ai lati della stessa, possano essere posteggiate auto. Anche se va precisato che il divieto di sosta e fermata ai lati del vialone è sempre stato proibito e riportato in apposita cartellonistica. Lo scorso fine settimana però, visto il bel tempo e la grandissima affluenza, le multe alle auto lì parcheggiate sono state diverse centinaia. Inevitabilmente è quindi scattata la polemica dei bagnanti che dopo una giornata trascorsa in spiaggia libera si sono ritrovati a dover pagare una multa che ammonta circa a 30 euro. Il vero problema, che sarà superato una volta conclusi tutti gli interventi del Pinqua - che attualmente insistono su Marinella e che porteranno anche a una modifica della viabilità, della mobilità e a un implemento dei posteggi -, resta al momento la carenza di parcheggi di cui dispone la frazione Marina sarzanese.

A dire il vero, il Comune di Sarzana lo scorso anno, oltre ad aver ricavato all’incirca una trentina di stalli in più modificando la viabilità di via Papa Giovanni XXIII, aveva anche inoltrato ad Anas la richiesta di poter consentire lo stallo su un solo lato della Litoranea. Richiesta che però è stata respinta dalla proprietà. Sempre la scorsa estate, in concomitanza dell’inizio dell’estate, con ordinanza contingibile e urgente dettata da motivi di interesse pubblico il sindaco Cristina Ponzanelli - a seguito del sequestro delle aree della Marinella spa disposto dalla Guardia di Finanza per mancanza di atti che consentissero la prosecuzione dell’attività di parcheggio a pagamento - ne aveva disposto il dissequestro consentendo così ai bagnanti di potervi parcheggiare gratuitamente. Ordinanza poi revocata alla fine della stagione estiva. Bisognerà attendere il prossimo week end per rendersi conto di quanta gente si riverserà sul litorale di Marinella e per capire, se e come, sarà possibile affrontare anche nell’arco di questa stagione, la situazione legata alla carenza di parcheggi.