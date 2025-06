Nicola Orlandi al convegno sull’intelligenza artificiale

Il facilitatore digitale con certificazione internazionale Nicola Orlandi, che opera da tempo nell’ambito di distretto sociosanitario 19 Val di Magra, ha partecipato al primo congresso nazionale dell’Ente nazionale per l’intelligenza artificiale Enia tenutosi a Milano, nel palazzo della Regione Lombardia, sul tema ’L’economia dell’AI: ricchezza, regole e rigenerazione’. La giornata è stata ricca di opportunità ed occasione di incontro con molte personalità note nel settore provenienti da tutta Italia. Orlandi è stato l’unico facilitatore digitale d’Italia legalmente riconosciuto ed accreditato nella pubblica amministrazione a partecipare a questo evento. Particolare interesse degli interlocutori è stato posto alla sua invenzione della piattaforma per la facilitazione digitale (Link Start) al fine di raggiungere ogni cittadino fino alla più piccola frazione in tutto il territorio italiano. Il suo metodo della condivisione si è quindi rivelato una carta vincente facilmente replicabile in tutto il territorio. Il rapporto di collaborazione con Milano non è terminato. Nei prossimi mesi non si escludono nuovi incontri più o meno formali.

Nicola Orlandi desidera ringraziare tutti coloro che continuano ad apprezzarlo. In particolare ringrazia l’amico Paolo G. per la continua vicinanza e l’esortazione a non mollare mai. Nel frattempo proseguono le attività a Sarzana a cui si possono chiedere informazioni direttamente al referente unificato Nicola Orlandi ai seguenti recapiti: 377 0483133 o e-mail [email protected].