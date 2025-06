Senza glutine e veg, il festival ha spopolato

Sarzana, 4 giugno 2025 – “Ci siamo, siamo tanti e abbiamo fame”. Sono state circa dieci mila le presenze giunte a Sarzana per celebrare l’inclusività nella prima edizione del Free Food Festival. Il primo festival a livello nazionale interamente gluten free e con opzioni vegetariane e vegane, è stato un successo che ha superato qualsiasi aspettativa.

La rassegna culinaria ideata dalla panificatrice, pasticcera e influencer sarzanese Valentina Leporati, realizzato in collaborazione con Gnam Eventi e con il contributo e il patrocinio del Comune di Sarzana, che si è svolta nella centralissima piazza Matteotti da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno, ha registrato il tutto esaurito con importanti ricadute per tutto il tessuto commerciale cittadino.

«Sono ancora incredula - commenta Valentina Leporati -. Ci aspettavamo sicuramente tante persone, ma il riscontro del pubblico, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, ha superato ogni aspettativa. Sono davvero soddisfatta perché aldilà del cibo che è stato molto apprezzato e per cui molte persone hanno dovuto fare una coda lunghissima, è stato dato un messaggio importante». Nonostante il caldo dello scorso week end anche tutti i talk e i laboratori che si sono susseguiti in piazza Matteotti hanno avuto un ottimo riscontro, per nulla scontato.

«Non eravamo pronti a così tante presenze – aggiunge Valentina Leporati – e abbiamo già preso nota delle cose da migliorare per la prossima edizione. Sono davvero contenta anche per i feedback super positivi che ho ricevuto sia dal pubblico per la splendida accoglienza ricevuta che dai titolari di negozi, ristoranti e attività che hanno evidenziato la gentilezza e l’educazione delle persone che hanno raggiunto Sarzana proprio per il Free Food Festival». Già confermata anche dall’assessore al commercio Luca Ponzanelli la seconda edizione del Free Food Festival che potrebbe diventare uno degli appuntamenti di punta della città e ampliarsi coinvolgendo anche altre piazze cittadine. «Sono davvero soddisfatto di poter commentare l’ottima riuscita di un format nuovo per cui abbiamo lavorato e creduto tanto sin dall’inizio – prosegue l’assessore al commercio -. Ci sono stati dei problemi di coda dovuti alle tante presenze che hanno veramente superato ogni aspettativa e che hanno fatto dilatare i tempi di attesa. Per questo, per la prossima edizione che è assolutamente confermata la nostra volontà è quella di coinvolgere più parti del centro storico, che ha giovato nel suo complesso di questo festival. La prima edizione è sempre di rodaggio, ma siamo convinti e intenzionati a fare sempre di più».

Elena Sacchelli