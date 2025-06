Recita di fine anno degli alunni dell’asilo Peter Pan

Una giornata di festa per salutare i compagni e le maestre dell’istituto per l’infanzia ‘Peter Pan’ di Castelnuovo Magra. Lo scorso giovedì, per celebrare la fine dell’anno scolastico e l’inizio di un nuovo emozionante percorso, i bambini dell’ultimo anno dell’asilo di Palvotrisia hanno portato in scena, nel salone dell’edificio divenuto per l’occasione un grazioso fondale marino, ‘Il polpo campanaro’.

Durante la recita i piccoli hanno raccontato le vicende ispirate alla leggenda del polpo di Tellaro, che suonando il campanile riuscì ad avvertire gli abitanti del borgo del pericolo imminente, e dei suoi amici marini. Sono state proprio le maestre dell’istituto a voler organizzare un pomeriggio all’insegna dell’ilarità per salutare i bambini e le loro famiglie e per regalargli un bel ricordo che sicuramente resterà impresso nelle loro menti.

Loro infatti si sono occupate di allestire il salone e di realizzare interamente la scenografia e i costumi per i piccoli alunni – vestiti da conchiglie, pesci, cavallucci marini e ogni tipo di creatura marina - che a partire da settembre inizieranno le elementari. Alla fine della recita i piccoli sono stati anche coinvolti in una lezione d’inglese con l’insegnante che li ha seguiti durante l’anno scolastico.

E.S.