I turisti restano senza informazioni: "Ufficio chiuso nonostante i lavori"

Perché lo Iat sulla via Aurelia è abbandonato e inutilizzato? A rivolgere la domanda all’amministrazione Cecchinelli sono i consiglieri di opposizione che, ancora una volta, hanno deciso di presentare un’interrogazione alla giunta in maniera unitaria. "In passato l’amministrazione comunale aveva ristrutturato ed aperto un’ ufficio informazioni turistiche, sulla strada Aurelia in località ponte Bettigna, all’interno di un vecchio fabbricato del ex- Consorzio dell’omonimo torrente – spiega il capogruppo di Castelnuovo civica ed ex assessore al turismo Gherardo Ambrosini –. Un investimento, circa 10 mila euro, che rientrava negli obbiettivi di promozione turistica del territorio e si rendeva necessario al fine di collocare un ufficio informazioni turistiche in un luogo di transito importante, visibile ai potenziali turisti, facilmente individuabile e accessibile anche mediante l’uso di social e app". Come specificato dal consigliere Ambrosini, nell’arco della scorsa legislatura, Il Comune aveva investito risorse per rinnovare quel manufatto, realizzando l’impianto elettrico e idrico, wc, climatizzazione, illuminazione esterna, cartellonistica, infissi e manutenzione generale, seguendo le prescrizioni indicate dalla documentazione volta al riconoscimento della Bandiera Arancione. "Ad oggi, con la stagione estiva alle porte, l’ufficio è chiuso e abbandonato – incalzano i consiglieri Marzio Favini e Manuele Micocci per Ricominciamo Castelnuovo e Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli per Castelnuovo Civica –. E’ una pessima vetrina per l’offerta turistica locale palese dimostrazione del disinteresse dell’amministrazione per il settore". Da qui la richiesta di sistemare l’edificio completando gli interventi necessari e aprire finalmente lo sportello di informazioni turistiche al pubblico. Concludono: "Chiediamo all’amministrazione di impegnarsi affinché lo Iat sull’Aurelia possa svolgere al meglio il proprio compito di promozione, informazione e divulgazione delle opportunità turistico ricettive del nostro bel comune. L’informazione turistica di qualità è la base per vera politica di promozione e sostegno all’offerta turistico ricettiva che il nostro Comune può offrire".