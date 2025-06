Sorpresa sui parcheggi, “sono aree da tutelare”

Sarzana, 7 giugno 2025 – Buone notizie per i bagnanti che questo fine settimana vorranno godere delle spiagge di Marinella. Dopo la raffica di sanzioni dello scorso week-end, dettate dalla carenza effettiva di parcheggi e dalla sosta selvaggia lungo la litoranea, grazie alle interlocuzioni tra il Comune e Marinella spa, sono state infatti rese nuovamente accessibili le ampie aree parcheggio adiacenti alla spiaggia libera della frazione marina sarzanese.

Per garantire al meglio lo svolgimento di questa stagione estiva, già in parte inficiata dai lavori necessari al completamento del Pinqua, per quest’anno sarà ancora possibile parcheggiare nelle aree da tempo adibite alla sosta. Ma dall’anno prossimo le cose dovrebbero cambiare. Lo scorso 29 maggio infatti la giunta Ponzanelli ha approvato le linee di indirizzo per avviare una serie di adempimenti funzionali alla riqualificazione e rigenerazione del borgo di Marinella, tra cui la necessità di individuare una nuova area da dedicare alla sosta, per salvaguardare integralmente gli habitat naturali che, in forza di atti amministrativi risalenti alla fine degli anni 90 e fino ad oggi, sono stati utilizzati in deroga alle prescrizioni ambientali emanate in seguito.

Difatti le aree storicamente adibite a parcheggio (quella accanto l’ex Ape d’oro e quella di fronte all’ex Maestrale) devono esse - re tutelate in quanto siti di interesse comunitario. La delibera approvata pochi giorni fa prevede quindi «la ricollocazione dell’area parcheggio, attualmente insistente in area protetta, in diversa e prossima area di minor pregio ambientale», con obbligo di naturalizzazione dell’area che, ancora per questa stagione, sarà adibita a parcheggio. Inizia quindi adesso «l’iter amministrativo finalizzato a prevedere la ricollocazione totale o parziale in altro sito entro e non oltre i 3 anni dal rilascio del titolo abilitativo, nonché l’uso temporaneo».

Le linee guida adottate – spiega l’assessore all’urbanistica Carlo Rampi -di - scendono dal lavoro congiunto fra tecnici comunali, altri enti preposti e Marinella spa proprietaria esclusiva della quasi totalità delle aree, con la finalità di armonizzare le stringenti normative urbanistiche paesaggistiche vigenti con la necessità di individuare nuovi spazi per assicurare un’adeguata dotazione di parcheggi alla nostra frazione marina. La Marinella che stiamo costruendo giorno dopo giorno ha bisogno di un nuovo assetto delle aree di sosta e a tal fine vi sono progetti strutturali per un futuro prossimo ed iniziative immediate per fronteggiare la stagione alle porte».