Lo Iat cambia gestore. Spilamberti: "Si tuteli il personele presente"

"Sono previste garanzie per il personale che attualmente sta gestendo il servizio di informazione turistica presso lo Iat?". A chiederlo è il capogruppo di ‘Vince Liguria Sarzana – Noi Moderati’ Luca Spilamberti che, lo scorso lunedì, ha protocollato un’interrogazione a risposta verbale alla giunta Ponzanelli proprio per comprendere quale misure siano state adottate in vista del nuovo affidamento del servizio per tutelare il personale impiegato nella precedente gestione.

"Con recenti determinazioni è stato disposto l’affidamento del servizio di Informazione e accoglienza turistica alla cooperativa Co&So di Firenze – spiega il capogruppo di maggioranza –. Considerato che l’efficacia e la continuità dei servizi pubblici, specialmente in ambito turistico, sono fortemente connesse all’esperienza e alla competenza degli operatori, come dimostrato dal personale attualmente in servizio, vorrei capire se in sede di nuova assegnazione sono state previste clausole o indicazioni tese a garantire il mantenimento o il riassorbimento del personale precedentemente impiegato".

E, Luca Spilamberti, conclude: "Quali sono, se esistono, le azioni intraprese o in programma da parte dell’amministrazione per tutelare la continuità occupazionale e valorizzare l’esperienza maturata dalle risorse già operative nel servizio?".

E.S.