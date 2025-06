Terre del Magra entra nell’app contro lo spreco alimentare

Ameglia (La Spezia), 3 giugno 2025 – La Bottega della Cooperativa di Comunità Terre del Magra entra nel mondo “Too good to go”, la rete che, con 175mila negozi e 100 milioni di utenti registrati in Europa e America, è attiva nel contrasto dello spreco alimentare. Come? Attraverso la vendita, a fine giornata e a un prezzo che va dal 50 per cento al 75 per cento in meno del loro valore, delle cosiddette surprise bag o pasti salvati. Borse a sorpresa per chi le acquista perché a decidere cosa metterci dentro è il negoziante che sceglie tra i prodotti rimasti invenduti nella giornata salvandoli dallo spreco. È l’esperimento in cui si sta avventurando la Bottega di Fiumaretta. Con esiti che si stanno rivelando promettenti. In soli dieci giorni ha distribuito nove pasti salvati e risparmiato l’immissione in atmosfera di 24,3 chili di Co2. Sembra poco, ma per un’iniziativa partita il 24 maggio in una piccola realtà sono cifre importanti.

“Non ce lo aspettavamo. Siamo contentissimi” commenta Lara Perticari, socia della Cooperativa e titolare di “Le cose di Lara”, shop online di prodotti sostenibili per la cura della persona, della casa e prodotti artigianali fatti a mano con materiali riciclati. “Anche perché – aggiunge – a questi dati si devono affiancare le oltre seimila visualizzazioni e i sedici utenti che ci hanno inseriti nei preferiti, azione che permette di ricevere notifiche sulle attività del negozio. Altro dato positivo è che, delle sei persone che hanno acquistato le bag, quattro sono nuovi clienti”. Interessante. Perché se è vero che il motivo principale per cui la Bottega è entrata nella rete “Too good to go” è eliminare lo spreco di cibo e contribuire a incoraggiare comportamenti virtuosi, è altrettanto vero che l’iniziativa diventa anche un biglietto da visita importante per farla conoscere e farla lavorare di più. “Al momento, in questa fase di avvio – spiega Perticari – le surprise bag che vendiamo sono quelle a 2,99 euro, che contengono prodotti del valore di 9 euro. Ma a breve ne proporremo anche da 3,99 euro, per un valore di 12, e da 4,99 euro, pari a un valore di 15. Si possono ritirare dalle 19 alle 20. Cosa ci si trova dentro è sempre una sorpresa. In genere ci sono sempre prodotti freschi, come pane o focaccia e frutta o verdura, ma possono anche esserci alimenti da scaffale con data di scadenza ravvicinata o perché hanno la confezione non proprio perfetta”.

Diventare cliente di “Too good to go” è semplice. Basta scaricare l’app, acconsentire ad essere geolocalizzati e scegliere l’opzione che interessa in base alla distanza chilometrica, oppure alla tipologia di bag che si vuole acquistare. Per esempio solo pane e focaccia, o solo frutta o un pasto completo ecc. A quel punto compare l’elenco di tutte le attività della rete che rispondono balle indicazioni. Selezionando su ciascuna si scopre quante bag offre e si passa all’acquisto. Si paga on line e, effettuato il pagamento, si riceve un pin alfanumerico da presentare in negozio per ritirare la bag all’orario stabilito. Si genera così il circuito win-win-win, un rapporto mutualistico in cui ciascuno trae un vantaggio: i negozi generano nuove entrate dalle loro eccedenze, i consumatori acquistano cibo di qualità a un ottimo prezzo, entrambi contribuiscono alla tutela dell’ambiente.