Il progetto “Emerge”. L’idea di Tinna Hoffman in tandem con Paris Moon

L’avventura a stelle e strisce di Tinna Hoffmann non si ferma più: per l’artista – conosciutissima per le esibizioni a passo di danza in coppia con Fabio Modica - è partito un nuovo conto alla rovescia. Il nuovo progetto si chiama "Emerge" ed è una pièce che andrà in scena il 18 ottobre al Theatre Row di New York, in gara per la 19ma edizione dello United Solo Theatre Festival, la più grande rassegna mondiale dedicata alle performance eseguite da una sola persona. Sul palco ci sarà Paris Moon, ma la Hoffmann – che si divide fra gli impegni con gli States e la scuola di danza sarzanese The Best Dance – è parte integrante di questo spettacolo: ne cura, infatti, sia la regia che la coreografia. La recitazione è un’avventura che ha abbracciato e approfondito in modo particolare negli ultimi anni e grazie alla quale ha stretto il sodalizio con la performer.

"Ci siamo conosciute mentre seguivo un seminario sullo stile di recitazione Meisner, tenuto da Steven Ditmyer, diverso da quelli a cui mi dedico di solito; mi piace migliorarmi e desideravo avere una nuova tecnica; qui ho conosciuto Paris, ci siamo frequentate e ho avuto modo di segnalarla per una pièce per cui mi avevano chiamata e che non riuscivo a coprire. Scambio dopo scambio, abbiamo dato il la a un confronto di idee che ha portato a "Emerge". Si tratta di uno spettacolo molto interessante in cui lei canta, recita e balla, rinnovando la tradizione del "triple threat", cioè quella degli artisti che si cimentano con queste tre discipline. Molto diffusi nella Golden Era, con artisti quali Sinatra e tanti altri, oggi sono sempre più rari". Si tratta di una storia di coraggio, in cui si narra come la protagonista, pressata e condizionata dalla famiglia, dalla religione e dalle circostanze, trova la forza per spezzare il circolo vizioso, liberarsi e seguire finalmente i suoi sogni altrimenti impossibili da realizzare. "Possiamo definirlo un musical, con due brani originali, ma lei vuole chiamarla una gemma. Certo è che siamo riuscite ad entrare nel festival solo più grande del mondo a off-Broadway, dove in tanti tentano di essere selezionati. "Emerge" è ora in una rosa di 12 e potrà essere vista sia in presenza che in remoto, acquistando i biglietti sul sito della kermesse. Tina e Paris hanno lavorato online, con un oceano in mezzo, e in particolare la regia si è concentrata sulla profondità del personaggio e le sue trasformazioni.

A confermare il valore di questa collaborazione sono le parole di Paris Moon, che sottolinea dagli Stati Uniti la profondità del loro sodalizio. "Entrambe abbiamo la passione per la creazione di un’arte che commuova e ispiri il pubblico. Grazie a questo, riusciamo a trovare elementi teatrali entusiasmanti da aggiungere a questo spettacolo. Tinna prende la mia espressione e la mia visione ed è in grado di aiutarmi a svilupparle per il palcoscenico, trasformandole in qualcosa che lascerà gli spettatori senza fiato". In attesa di calcare il palco, spiega la genesi dello spettacolo. "Questo pezzo è ispirato a eventi ed esperienze vere della mia infanzia. Per fortuna non sono più in contatto con la comunità e le persone che lo hanno ispirato; la libertà e la distanza che ho trovato nella mia vita personale, insieme all’opportunità che si è presentata a Milano di esibirmi in un altro spettacolo da solista, "My Life in Dance", mi hanno portato a creare "Emerge" con Tinna". E chiude con le frasi promozionali, che suonano come un vero e proprio manifesto manifesto: "Il viaggio di una donna attraverso la verità, la trasformazione e il potere della crescita". "Liberati dal tuo passato. Trova la tua voce". "Sii testimone della guarigione e della magia". "È ora di volare".

Chiara Tenca