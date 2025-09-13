I ritocchi alla scuola Poggi : "Per lunedì tutto pronto"

Conto alla rovescia per gli studenti. Lunedì la prima campanella delle lezioni metterà fine al capitolo estate e riporterà in aula i ragazzi. C’è tanta attesa per quanto riguarda la “Poggi“ di Sarzana, da giorni al centro di incontri e riunioni per definire alcune incertezze. Intanto però è pronto l’esterno del plesso di via Luigi Neri. Se ne sono accorti gli automobilisti sarzanesi, e non soltanto, che da giorni restano incolonnati per consentire prima la realizzazione della segnaletica stradale, eseguita anche sotto la pioggia, e poi la successiva asfaltatura che ha per altro cancellato una parte del lavoro precedentemente eseguito.

Intanto il Comune con la determina firmata dal dirigente dei lavori pubblici ha affidato alla ditta Si.te.mar il servizio di manutenzione, revisione ed adeguamento di alcuni dispositivi antincendio dell’istituto scolastico Poggi-Carducci. La scuola è stata aperta proprio all’inizio dello scorso anno scolastico, settembre 2024, anche se parzialmente. Durante l’anno infatti sono proseguiti i lavori di completamento interno e sono stati quindi consegnati anche gli spazi che erano rimasti esclusi dalla prima consegna del 2024.

Intanto ieri è stato convocato a scuola un incontro al quale erano presenti la sindaca Cristina Ponzanelli, l’architetto Giovanni Mugnani e il comandante della polizia locale Ilaria Benassi, docenti e genitori e docenti. Sono state richieste assicurazioni sui lavori ancora da eseguire ma anche ricordato i disagi dello scorso anno quando alcuni spazi interni e esterni sono risultati inagibili. Il Comune sfrutterà queste ultime ore per eliminare gli ultimi ostacoli e consentire agli studenti di trascorrere la ricreazione fuori dalle aule utilizzando sia i corridoi che il piazzale.

Nei giorni Intanto è stata firmata anche un’altra determina di approvazione della perizia di assestamento finale per un aumento di circa 40mila euro sull’importo contrattuale con la ditta Operazione Srl, per un costo totale di circa 6 milioni e 662mila euro. Sulla scuola “Poggi“ è però ancora polemica aperta da parte dei rappresentanti dell’opposizione consigliare.

"Aspettiamo ancora la convocazione delle commissioni consiliari congiunte – hanno ribadito – l’anno scolastico è alle porte e non abbiamo risposte ufficiali da due settimane. Occore fare luce sula ituazione che preoccupa famiglie e lavoratori. Sulle condizioni della nuova scuola, inaugurata in fretta e furia un anno fa, si deve fare una legittima e responsabile chiarezza".

Massimo Merluzzi