Il nodo degli allagamenti : "Tombini e caditoie ko"

"A ogni pioggia, Luni si ritrova allagata: tombini e caditoie non funzionano, le strade diventano fiumi e l’acqua invade case e giardini". Davide Paolo Poli capogruppo di Insieme per Luni punta il dito contro le criticità a cui il territorio lunense è sottoposto quando piove e sollecita un intervento urgente: "Situazioni che si ripetono puntualmente: in via Brigate Partigiane, zona Annunziata, ponte di San Rocco, via Cannetolo, zona industriale di Isola, Nicola, Ortonovo, zona sottoferrovia e Luni Mare. Il problema è cronico e peggiora di anno in anno". Ogni volta la preoccupazione sale per la sicurezza dei cittadini: "Non è solo una questione di manutenzione" precisa Poli, che in particolare segnala che il condotto in via Castagno dove defluiscono le acque bianche non è in grado di smaltire la portata che riceve e il nuovo argine lungo il Parmignola, in località Cannetolo San Rocco, dove la situazione si è aggravata: "L’acqua non defluisce più come dovrebbe, causando allagamenti ricorrenti. Non bastano interventi tampone, non bastano più soluzioni sporadiche: occorrono risorse vere, programmazione, lavori non più rinviabili, manutenzione costante e soprattutto opere strutturali urgenti". Il gruppo chiede al Comune "azioni serie, concrete e tempestive, per garantire la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini".

Cristina Guala