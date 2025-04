La collina si sgretola. Danni sulle strade. Famiglie nel disagio

Luni, 19 aprile 2025 – Due giornate di pioggia, intensa e senza tregua, hanno lasciato ancora una volta il segno confermando la fragilità del territorio e soprattutto delle colline di Luni e Castelnuovo Magra. Il danno maggiore si è verificato sulle vie Brigata partigiana e Marcianella che dall’abitato di Casano conducono nella parte collinare del comprensorio di Luni. L’altra sera è franata una parte della strada e dopo il consulto da parte del Comune con il geologo è stata chiusa al passaggio. Il rischio che il fronte di frana prosegua e interessi anche la parte sottostante è altissima.

La frana infatti può identificarsi in una forma triangolare il cui vertice è rappresentato dal crollo di via Brigata Partigiana ma i lati e la base si sviluppano da via Marcianella. Una zona occupata da un pugno di abitazioni che non sono direttamente interessate dal pericolo ma subiranno il disagio dell’interruzione della viabilità. Infatti per scendere a valle dovranno percorrere una strada sterrata che conduce alle Colline del Sole dalle quali poi discendere. Insomma un percorso decisamente lungo ma in questo momento inevitabile. Ieri mattina oltre ai tecnici hanno eseguito un sopralluogo il sindaco Alessandro Silvestri, gli assessore Federico Sebastiani e Massimo Marcesini, il comandante della polizia municipale Marco Monfroni e l’ingregnere comunale De Santi.

“In questo momento – ha spiegato il sindaco Alessandro Silvestri – l’unica soluzione possibile è la chiusura totale della strada. Quando il terreno si sarà stabilizzato si potrà valutare la possibilità di un senso unico alternato ma la soluzione è prematura”. Problemi anche a Castelnuovo Magra. In via Caprignano, il tratto dal paese verso l’abitato di Vallecchia, è franato un versante della collina ma già ieri mattina il Comune ha provveduto a affidare l’incarico di rimozione dei detriti a una ditta. Nei prossimi giorni verrà eseguita una verifica per valutare un eventuale intervento.

Massimo Merluzzi