Maltempo, Versilia devastata dalle frane. Pioggia record, danni in Lunigiana

Versilia, 18 aprile 2025 – Notte molto difficile in Alta Versilia a causa del maltempo. Una vera devastazione, con numerose frane, case isolate, strade che si sbriciolano. Non poteva essere altrimenti: a Stazzema le stazioni meteo hanno registrato 231 millimetri di pioggia in 24 ore a Campagrina (cioè 231 litri d’acqua per metro quadrato di terreno) e 225 a Pomezzana. Si tratta di precipitazioni tropicali, piogge record che – come dice il sindaco di Seravezza Alessandrini – “il territorio versiliese non può sopportare”.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, riferisce di 1.500 persone isolate in provincia di Lucca e che il sistema regionale di protezione civile è entrato in funzione.

Due delle numerose frane registrate nella notte a Stazzema

Nel comune di Camaiore si sono verificate frane nella frazione della Pieve.

A Pietrasanta diversi fronti di frana. Le criticità più importanti sono Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso, Solaio e Vitoio, dove sono segnalate anche abitazioni isolate a causa di cedimenti stradali o smottamenti che si sono riversati sulla viabilità. “L’ufficio di protezione civile comunale, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Pietrasanta – informa il Comune – stanno raccogliendo le segnalazioni, effettuando sopralluoghi e rispondendo alle richieste di aiuto della cittadinanza”.

A Stazzema una notte da tregenda: è qui che le precipitazioni hanno picchiato più duramente. A Pontestazzemese via Provinciale 42 è stata in parte liberata dallo smottamento che l’aveva ostruita, anche se si procede a senso unico alternato.

La situazione delle frane nel territorio stazzemese: Argentiera, la via provinciale di Marina è stata liberata e si transita liberamente; Cansoli, strada interrotta da una grossa frana e non si circola; Pomezzana isolata da una frana, è stata attivata una ditta per la rimozione dei detriti ma ci sono anche alberi caduti a Le Calde; Farnocchia isolata da due frane; a Retignano strada del campo sportivo interrotta da una frana; a Sant’Anna di Stazzema isolate le località di Sennari e Case di Berna a causa di una frana.

In totale 8 frane importanti senza considerare piccoli smottamenti.

In particolare a Cansoli la strada comunale “è completamente sparita – dicono dal Comune – per quasi 100 metri sotto il cumulo di terra e piante e l'alveo è stato quasi riempito dai detriti”.

Massa Carrara

Frane, smottamenti e frazioni isolate a seguito del maltempo nella provincia di Massa-Carrara. La pioggia e il forte vento dell'ultima notte hanno creato diversi disagi, soprattutto nelle aree montuose. La situazione più delicata è nel territorio di Montignoso, nella frazione di Vietina, dove una frana in via Buffoni sta impedendo il transito. La frazione è isolata e sono state attivate le procedure di emergenza per liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile.

Sempre a Montignoso, smottamenti anche in località Sant'Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con invito alla massima prudenza. Via dei Tecchioni è invece coinvolta da uno smottamento, in fase di sistemazione.

In Lunigiana i maggiori disagi sono a Fivizzano, nel borgo di Equi Terme, isolato da ieri sera a causa di una frana che ha invaso la strada provinciale all'altezza della località Molino. In queste ore sono in corso le operazioni per liberare la strada dallo smottamento. A Carrara, in città, il fiume Carrione sta scendendo sotto la soglia di rischio, dopo che nelle scorse ore stava per raggiungere il secondo livello di guardia.

Nelle ultime ore i livelli dei corsi d'acqua stanno tornando a scendere nelle soglie normali. Frane e smottamenti nei paesi a monte sopra Carrara. Tra Codena e Bedizzano si sono verificate alcune frane, con la strada chiusa in attesa di concludere tutti i rilievi geotecnici sul versante in movimento. A causa di infiltrazioni copiose è stata chiusa la galleria del Crocifisso nel tratto di strada della ex ferrovia Marmifera che dai ponti di Vara scende verso Torano. Infine verifiche in corso sulla strada che conduce a Noceto e tra Bedizzano e Colonnata, dove a preoccupare è una frana che si è verificata sotto la carreggiata.