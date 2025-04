Frane e allagamenti in provincia di Massa Carrara. Vietina è isolata

Massa Carrara, 18 aprile 2025 – Frane, smottamenti e frazioni isolate a seguito del maltempo nella provincia di Massa-Carrara. La pioggia e il forte vento dell'ultima notte hanno creato diversi disagi, soprattutto nelle aree montuose.

La situazione più delicata è nel territorio di Montignoso, nella frazione di Vietina, dove una frana in via Buffoni sta impedendo il transito. La frazione è isolata (circa 50 persone bloccate in casa) e sono state attivate le procedure di emergenza per liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile.

Sempre a Montignoso, smottamenti anche in località Sant'Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con invito alla massima prudenza. Via dei Tecchioni è invece coinvolta da uno smottamento, in fase di sistemazione.

In località Cozzanello una frana e un parziale cedimento della strada stanno causando difficoltà di accesso ad alcune abitazioni. Si sta intervenendo per garantire una soluzione provvisoria e il ripristino del collegamento.

In via del Carnevale tre abitazioni sono state evacuate a titolo precauzionale a causa dell’attivazione di una nuova frana in prossimità di un movimento franoso già presente da alcuni mesi. Le famiglie coinvolte hanno trovato accoglienza presso amici e parenti.

Segnalati allagamenti in diverse zone, in particolare tra Renella, Cinquale e nelle frazioni a monte.

I danni del maltempo a Montignoso (foto Paola Nizza)

In Lunigiana i maggiori disagi sono a Fivizzano , nel borgo di Equi Terme, isolato da ieri sera a causa di una frana che ha invaso la strada provinciale all'altezza della località Molino. In queste ore sono in corso le operazioni per liberare la strada dallo smottamento.

A Carrara, in città, il fiume Carrione sta scendendo sotto la soglia di rischio, dopo che nelle scorse ore stava per raggiungere il secondo livello di guardia. Nelle ultime ore i livelli dei corsi d'acqua stanno tornando a scendere nelle soglie normali. Frane e smottamenti nei paesi a monte sopra Carrara. Tra Codena e Bedizzano si sono verificate alcune frane, con la strada chiusa in attesa di concludere tutti i rilievi geotecnici sul versante in movimento. A causa di infiltrazioni copiose è stata chiusa la galleria del Crocifisso nel tratto di strada della ex ferrovia Marmifera che dai ponti di Vara scende verso Torano.

Infine verifiche in corso sulla strada che conduce a Noceto e tra Bedizzano e Colonnata, dove a preoccupare è una frana che si è verificata sotto la carreggiata.

Tra domenica scorsa e questa mattina sono piovuti in alcune zone del territorio oltre 370 millimetri di pioggia, un quarto di quanto solitamente piove in un intero anno. Da mezzanotte alle 8 di stamani si sono raggiunti picchi di 70 millimetri che, a Colonnata, salgono a 165.