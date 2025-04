Frana a Luni: strade chiuse e sopralluogo geologico per la riapertura parziale

Luni (La Spezia), 18 aprile 2025 – Un recente movimento franoso, innescato dalle intense piogge che hanno colpito la regione, ha costretto le autorità a decretare la chiusura del traffico in via delle Brigate Partigiane a Luni. In previsione di questa situazione, è stato programmato per questa mattina 18 aprile un sopralluogo geologico per verificare l'idoneità delle condizioni per una riapertura parziale della strada, con la possibilità di un senso unico alternato.

Attualmente, l'accesso alle abitazioni situate nei pressi del monumento dei partigiani è garantito unicamente attraverso la rete di strade delle colline del sole. Le autorità locali esortano la cittadinanza a mantenere la massima prudenza e assicurano che i lavori per ripristinare la viabilità normale riprenderanno non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.