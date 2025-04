Maltempo in Toscana, raffiche a cento all’ora e rischio mareggiate

08:50

Le previsioni del Lamma

Secondo il Lamma la giornata di venerdì prevede cielo molto nuvoloso in mattinata con piogge sparse sulle zone centro-settentrionali. Maggiore variabilità dal pomeriggio con fenomeni in esaurimento. Venti moderati di Libeccio, temperatura in ulteriore lieve calo e mari mossi o molto mossi a nord dell'Elba.

Sabato parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti nelle zone interne, in particolare nel pomeriggio. Venti moderati da sud, sud-est sulla costa e in Arcipelago, temperature minime in calo, massime in aumento. Mari mossi.

Domenica da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Possibili piogge sulle zone occidentali e in Arcipelago ma l'evoluzione è ancora incerta.