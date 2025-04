Meteo Maremma, attesi venti a 100 all’ora. Niente match del Grosseto. “Occhio ai rami”

Grosseto, 16 aprile 2025 – Tante attività sono sospese, mentre è annullato il match di Serie D tra Grosseto e Montevarchi previsto allo stadio “Zecchini”. Un giovedì 17 aprile di possibili disagi per la costa di tutta la provincia di Grosseto, posta dalla Protezione Civile in allerta arancione a causa del vento e delle mareggiate.

Sono attese raffiche fino a 120 km all’ora. Un pericolo per i rami degli alberi e le grondaie. Per questo i Comuni raccomandano ai cittadini di spostarsi il meno possibile e di non sostare sotto gli alberi e le piante ad alto fusto per possibile caduta di rami.

Mareggiata in Maremma in una foto di repertorio

Una situazione che viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile. Le autorità hanno rimandato il match tra Grosseto e Montevarchi per la 32esima giornata di Serie D. La data di recupero deve essere ancora decisa. Proprio il Comune di Grosseto, in una nota, raccomanda “precauzione, soprattutto per quanto riguarda la presenza in luoghi dove le forti raffiche di vento previste potrebbero portare a una caduta di rami, vasi/intonaci ecc”.