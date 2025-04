Venti a cento all’ora, pioggia: in Toscana scatta doppia allerta meteo

Firenze, 16 aprile 2025 – Una Settimana Santa, che avvicina alla Pasqua, molto difficile per il meteo. Con precipitazioni e cielo grigio. Da lunedì il tempo fa i capricci. Ma giovedì potrebbe essere la giornata più difficile, soprattutto per il sud della Toscana e la provincia di Grosseto in particolare. Sono diverse allerte meteo sulla Toscana per giovedì 17 aprile. Le due più importanti riguardano un’allerta gialla per rischio idrogeologico su buona parte della regione e una arancione per vento su Elba e provincia di Grosseto.

Le previsioni meteo in Toscana

Rischio idrogeologico

L’allerta per rischio idrogeologico riguarda praticamente tutta la Toscana, con eccezione di quasi tutta la provincia di Firenze e quella di Arezzo. Ricordiamo che il rischio idrogeologico riguarda la possibilità che i corsi d’acqua del reticolo minore si innalzino a causa della pioggia. E pioverà in buona parte della Toscana per tutta la mattinata di giovedì.

Rischio vento, allerta arancione

Ma c'è una seconda allerta, di colore arancione, a causa del vento. E riguarda l’Isola d’Elba, Piombino e tutta la costa maremmana fino a Capalbio. Le previsioni in questo senso parlano chiaro. Dalla sera di mercoledì, Scirocco in rinforzo in serata con raffiche fino a 60-80 km/h su arcipelago e costa centro-meridionale. Giovedì 17, fino al primo pomeriggio, raffiche di Scirocco fino a 100-120 km/h su Arcipelago e sulla costa centro-meridionale e fino a 80-100 km/h sul resto delle zone costiere e quelle limitrofe.

Scatta una doppia allerta meteo in Toscana. Quella per vento è arancione per l'Elba e la costa della provincia di Grosseto

Rischio mareggiate

Una terza allerta è conseguentemente per rischio mareggiate. L’allerta è arancione è per l’Isola d’Elba e l’estrema parte sud costiera della provincia di Grosseto. Mentre è gialla per praticamente tutto il resto della costa toscana fino alla Versilia e a parte della provincia di Massa Carrara con Montignoso.

Rischio temporali

Una quarta allerta, gialla, localizzata all’Elba, al sud della provincia di Livorno e a tutta la costa grossetana riguarda il rischio temporali. La pioggia dunque potrebbe creare problemi in queste zone.