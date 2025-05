La festa dell’extravergine. Ambiente ed economia: il futuro è... verde oliva

Sarzana, 8 maggio 2025 – Stand, degustazioni, laboratori e convegni per scoprire un prodotto d’eccellenza del nostro territorio. Tutto è pronto per la seconda edizione di ‘Verde Oliva-Festa dell’Olio del Levante Ligure’, l’appuntamento organizzato da Confartigianato con il contributo del Comune e della Camera di Commercio Riviere di Liguria che si terrà sabato e domenica a Sarzana. Dall’atrio del palazzo comunale quest’anno la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze agroalimentari del territorio si sposta in piazza Matteotti, ampliando il programma e le iniziative proposte ai partecipanti.

“Verde Oliva è una festa ma anche un appuntamento di riflessione sul nostro futuro – dichiara Nicola Carozza, vicedirettore di Confartigianato – l’olio extravergine rappresenta una delle eccellenze del territorio, frutto del lavoro di tante imprese artigiane che Confartigianato supporta. Sostenere queste realtà artigianali significa tutelare cultura, paesaggio e identità strizzando l’occhio a consumatori e turisti”. Si parte sabato alle 10.30 con ‘L’olivicultura ligure del futuro’, convegno cui prenderanno parte il sindaco Cristina Ponzanelli, il presidente dei Frantoiani Confartigianato Luigi Ambrosini, la presidente del Parco Montemarcello Eleonora Landini, e il dottor Mino Orlandi. Alle 11 la 3G dell’Agrario Arzelà presenterà la mini impresa 3Game, che realizza giochi didattici a tema naturalistico. Nel pomeriggio, dopo Il ruolo dell’olio extravergine nell’alimentazione infantile con la biologa nutrizionista Alessia Storti (ore 15), tanti laborator tra cui ‘Dall’oliva al dolce’ tenuto da Fiammetta Gemmi (15.30) e ‘Negroni: l’oliva che non ti aspetti’ a cura del titolare del Taffy’s bar Giuseppe Ruocco. Dalle 19 spettacolo musicale con dj set con tanti bar del centro che proporranno drink e aperitivi a tema.

Domenica alle 10.45 Il vicesindaco Carlo Rampi e Marco Lucchi parleranno di Oleoturismo; alle 12, in concomitanza con la coocking class ‘Quando il basilico incontra l’olio’ di Giulio Carabelli, ci sarà la presentazione della categoria sindacale dei manutentori del verde di Confartigianato con Eleonora Landi, Andrea Germi e l’assessore Giacomo Giampedrone. Alle 15, il potatore Roberto Cagnoli, l’agronomo Giorgio Bacigalupi e altri esperti parleranno delle innovazioni sulla potatura dell’olivo e la difesa della pianta dalle maggiori malattie infettive’; alle 16.30 Martina Fiorini terrà un laboratorio di serigrafia per bambini. Alle 18 c ‘Sentori di Levante’, degustazione di oli e amari liguri curata da Adriano Petacchi.

Elena Sacchelli