Comune plastic free, Castelnuovo si candida: “Sempre più virtuosi”

Castelnuovo Magra (La Spezia), 12 gennaio 2025 – È il primo e unico territorio della Liguria centro-orientale a candidarsi per l’assegnazione del riconoscimento di “Comune Plastic Free” 2025. Il premio dedicato ai Comuni che si distinguono per l’adozione di misure e comportamenti virtuosi che migliorano lo stato di salute del proprio territorio. Con particolare attenzione, come lascia intuire il nome del riconoscimento, all’uso della plastica e al suo corretto smaltimento. “L’idea di avanzare la nostra candidatura - spiega Luca Marchi, vicesindaco con delega all’Ambiente - l’ho avuta parlando con ragazzi che sul nostro territorio sono referenti di Plastic Free, un’associazione non a scopo di lucro molto attiva in tutta Italia e impegnata in azioni concrete di salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica”.

I requisiti richiesti per presentare le candidature al premio riguardano sostanzialmente quattro macrosettori: contrasto all’inciviltà ambientale, attività virtuose sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, collaborazione con Plastic Free. Sui requisiti relativi ai primi tre ambiti, Castelnuovo ha tutte le carte in regola: una raccolta differenziata che supera l’81%, una tariffa puntuale sulla componente indifferenziata dei rifiuti e un ricco elenco di attività e iniziative che vanno dal progetto “Pista di Pietro” per il riciclo delle scarpe da ginnastica al servizio di raccolta dell’olio alimentare esausto; dall’installazione della Casa dell’acqua alla più recente macchina Mangiaplastica; dalla partecipazione a Puliamo il mondo di Legambiente al Pedibus con le scuole. Mancava solo la collaborazione con Plastic Free, da avviare con la stipula di un protocollo d’intesa. Un vero e proprio patto che ha l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici favorendo le attività di volontariato e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale. Fatto anche quello. Con due differenti atti (una delibera e una determinazione di impegno di spesa) la giunta ha approvato il protocollo d’intesa e impegnato la somma dei 1.000 € necessari per perfezionare l’adesione come ente sostenitore dei Comuni Plastic Free per il 2025 qualora l’esito della candidatura dovesse essere positivo.

“Non abbiamo ancora la certezza, la comunicazione ufficiale arriverà a fine mese - dice Marchi - ma sono ottimista sull’esito. Si tratta di un riconoscimento che ha una durata annuale e la premiazione nazionale avviene con la consegna di un trofeo e dell’attestato. Nelle precedenti edizioni, l’evento ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del Senato e della Camera. Forse può apparire una formalità, in realtà ci vincola a impegnarci in una serie di azioni che, ne sono convinto, ci aiuteranno a creare una maggiore consapevolezza nei cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente dall’inquinamento da plastica”.

Ad oggi in Italia sono 111 i Comuni Plastic Free e 421 i protocolli firmati da Comuni e associazione Plastic Free. Di questi, 8 sono in Liguria: 7 in provincia di Savona e 1 a Castelnuovo Magra.