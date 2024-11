A Levanto arriva la macchina mangiaplastica

Grazie a un finanziamento di 29.890 euro concesso dal ministero dell’Ambiente, il Comune di Levanto potenzia la raccolta differenziata della plastica con l’acquisto di una macchina in grado di ricevere e compattare le bottiglie conferite direttamente dai cittadini ed erogare buoni per ottenere oggetti in omaggio. Dopo la sostituzione dei contenitori per le pile esauste, l’installazione di due isole ecologiche a supporto degli affitti brevi, l’avvio della raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni e il posizionamento sul territorio di bidoni per la raccolta degli oli esausti, l’acquisto di ottanta nuove campane per la raccolta del vetro e di una macchina mangiavetro, il nuovo contributo economico permette al Comune di disporre di nuove risorse anche per potenziare la raccolta differenziata della plastica. "Grazie a questo finanziamento – spiega l’assessore all’ambiente, Paolo Lizza – possiamo dotarci di un dispositivo che, collocato in una zona facilmente accessibile del paese, anche attraverso l’attivazione di ‘buoni premio’ spinga i cittadini a conferire la plastica in un preciso luogo di raccolta. Oltre al risultato che l’utilizzo della macchina conseguirà sulla quantità e qualità della plastica conferita, è anche un modo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di attuare un corretto riciclo dei rifiuti".