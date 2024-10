Raccolta differenziata e sconti. I commercianti diventano partner dell’operazione mangiaplastica

Incentivare la differenziazione dei rifiuti da parte della popolazione e favorire gli acquisti nelle piccole attività commerciali. Questo il senso della manifestazione di interesse emanata dal Comune di Castelnuovo Magra, e attualmente in corso, che ha lo scopo di individuare le attività commerciali intenzionate a promuovere scontistiche a fronte del conferimento di contenitori in pet all’interno del mangiaplastica posizionato in prossimità del centro commerciale La Miniera. "L’ecocompattatore che abbiamo installato la scorsa primavera – spiega il vicesindaco Luca Marchi – viene già utilizzato dalla popolazione. Per incentivarne la fruizione e per promuovere una differenziazione dei rifiuti ancora maggiore, abbiamo pensato di rivolgerci ai commercianti che, se vorranno, a seguito dell’accumulo di un certo numero di materiale conferito, potranno effettuare uno sconto simbolico ai propri clienti".

La misura dello sconto da apportare sarà a discrezione di ciascuna attività che sceglierà di aderire al progetto e quindi potrebbe essere di un centesimo per contenitore conferito, o come auspica l’assessore di 2 centesimi per contenitore. "La finalità del progetto – prosegue Luca Marchi - è quella di arrivare a una raccolta che sia il più differenziata possibile. Anche se nel nostro comune la percentuale di differenziazione è buona, attestandosi attorno all’80%, in questo modo i contenitori in plastica per alimenti che normalmente vengono conferiti nella plastica, troverebbero la loro collocazione ideale". E prosegue: "L’avviso è rivolto indistintamente a tutte le attività commerciali anche se puntiamo a favorire le piccole realtà collocate alla La Miniera, ma anche nel resto del territorio". Un modo per incentivare la popolazione ad acquistare nelle botteghe e allo stesso modo per tenere alta l’attenzione alla questione ambientale, cui il Comune è particolarmente attento essendo dotato anche della Casa dell’acqua, erogatore di acqua filtrata a cifra vantaggiosa che punta a ridurre il consumo di plastica. "L’avviso non ha una scadenza – conclude l’assessore Marchi -. Entro la fine di novembre partiremo con le prime attività che hanno aderito, i cui nomi saranno affissi affianco all’ecocompattatore. Nulla vieta che altre realtà commerciali possano poi manifestare interesse ad aderire al progetto in futuro".

Elena Sacchelli