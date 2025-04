All’Erix gli ’Autori in luce’

Una vera e propria rassegna letteraria itinerante, con scrittori di generi differenti. È la nuova idea della produzione Eventi salute società spettacolo, che propone ‘Autori in Luce’, un progetto che partirà proprio oggi e si svilupperà tra aprile e giugno in diverse località della provincia spezzina, ma non solo. Vi saranno delle tappe anche nella vicina terra apuana, fra Massa e Carrara. In ognuna sono previste presentazioni di libri e tante sorprese.

Il primo appuntamento, come dicevamo, viene proposto nel pomeriggio odierno, con inizio alle 18, al Circolo della vela Erix di Lerici. A quell’ora si terrà lo show comico di Fulvio Fuina, cabarettista di Zelig, che presenterà il suo ‘Riding di Poesie del Fancello Fanfansio’, edito da Porto Seguro tre anni fa. Del Fancello Fanfansio si sa tutto e non si sa niente; di certo è stato un grandissimo poeta. È lui il protagonista di questa serie di poesie comiche. Le poesie viaggiano nello spazio e nel tempo a loro piacimento, toccando i più ampi argomenti tipici del (nostro) medioevo: amore, alcol, computer, autostrade, bar. Una raccolta dove comicità e critica si uniscono per una satira piacevole e incalzante. All’iniziativa, la prima del ciclo organizzato da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri, parteciperà, con un suo intervento, anche Michele Moroni. Fulvio Fuina, comico, musicista e scrittore, ha partecipato a varie trasmissioni televisive importanti, come, appunto, ‘Zelig’ e pure ‘Eccezionale Veramente’, anche se lo ricordiamo con piacere anche al ‘Camallo d’oro’ organizzato dall’attore Lorenzo Micoli. Fuina ha rivestito il ruolo di Amadeo Rossi, protagonista del film ‘L’uomo samargantico’, un adulto, rimasto un bambino e che, come un bimbo, vorrebbe inseguire i sogni e vivere la vita come un gioco; la sua vita avrà senso quando troverà la strada verso il mondo perfetto: proprio quello che ha già inventato (e realizzato) un egocentrico, cattivo ma amatissimo Ministro: sarà il posto magico dove finalmente Jennifer gli rivolgerà la parola. Come autore di libri, il primo testo di Fuina è stato ‘Mi saprei dire una cosa? Dalla corriera alla crociera. I momenti storici’ (pubblicato da Demian edizioni nel 2005), un simpatico testo che racconta di episodi realmente accaduti. L’entrata al Circolo Erix è libera e gratuita.

Marco Magi