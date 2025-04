Vele d’epoca nel Golfo. Torna la manifestazione. La nautica è protagonista

Ritorna dal 22 al 25 maggio alle Grazie di Porto Venere la manifestazione “Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno - Trofeo Valdettaro”. Iniziativa organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione della Spezia insieme alla sezione velica della Marina Militare, con la collaborazione tecnica dell’Asd Forza e Coraggio e il supporto del Cantiere Valdettaro, dove verrà ospitata la cena equipaggi di sabato sera. Tra venerdì e domenica si correranno tre regate, una in più rispetto alla scorsa edizione. Parteciperanno gli yacht d’epoca, classici, tradizionali e la classe 5.50 stazza Internazionale, che regaterà su un campo di regata a loro dedicato. Anche quest’anno si svolgerà una veleggiata di Vele Latine, organizzata dall’Associazione Vela Tradizionale, con equipaggi provenienti da tutta Italia. Il Cantiere della Memoria ospiterà una mostra di opere dell’ex Nostromo dell’Amerigo Vespucci Adriano Gandino, dedicata ai 90 anni di Marivela e al rientro dal giro del mondo della nave più bella del mondo. Grazie alla collaborazione tecnica della società Porto Venere Sviluppo Srl, le imbarcazioni stazioneranno nel piccolo porto delle Grazie, già autoproclamatosi dal 2004, con delibera assembleare dell’ex sindaco di Porto Venere, “Comune delle vele d’epoca”. L’organizzazione dell’evento è curata dalla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia insieme alla Sezione Velica della Marina Militare, ASD Forza e Coraggio, Assonautica Provinciale di La Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti della Spezia e Marina di Carrara, Vela Tradizionale Scuola di Marineria, Cantiere della Memoria, Vele Storiche Viareggio, Pro Loco delle Grazie, Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia, Acquadimare.net, Villa Romana del Varignano. Sponsor della manifestazione Boero Yacht, Tecnoseal, Nano Service, Osculati, Garmin, Zaoli Sails, Extrema Ratio, Rivelami, Lucchi e Guastalli, Omstrip. In quei giorni il Cantiere della Memoria, spazio espositivo ubicato di fronte alle banchine, ospiterà la mostra “Il Vespucci e le sue ancelle”, in omaggio al ritorno della nave scuola dal giro del mondo in concomitanza con il 90esimo anniversario di Marivela, l’ente della Marina Militare preposto alla gestione e coordinamento dell’attività velica con finalità formative, addestrative e agonistiche. In tale occasione Adriano Gandino, per 23 anni imbarcato sul Vespucci di cui 5 da Nostromo e attualmente in forza alla Sezione Velica della Spezia, esporrà una serie di opere di grande suggestione realizzate con carboncini e pastelli colorati su vele dismesse della nave. La mostra, ad accesso libero, sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione e fino al mese di luglio.