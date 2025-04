Festa al Birrificio del Golfo con Radio Zero e Giangaben

"Vent’anni di birra, amicizie, musica e voi. Brindiamo a ciò che è stato. E a tutto quello che verrà". Il Birrificio del Golfo compie due decenni e i festeggiamenti per l’occasione si terranno oggi, a partire dalle 18, ovviamente nella sede, al numero 15 di via delle Fornaci.

"Sono passati vent’anni da quando abbiamo dato il via a questa avventura e cominciato a produrre la nostra prima birra. Non sapevamo dove ci avrebbe portato, ma sapevamo bene con chi volevamo brindare: con voi".

Quello di stasera è l’appuntamento ideale per festeggiare il compleanno del birrificio, ma anche la nuova tappa del One Shot Beer Festival - Palio Edition, organizzato in collaborazione con il Comitato delle Borgate nell’anno del centesimo anniversario del Palio del Golfo, che prevede la presentazione della birra dedicata alla Borgata di Lerici e alle sue acque battute dai remi.

La birra protagonista assoluta della serata sarà una Extra special bitter, una ambrata, lievemente amara con carico alcolico importante e sentori seducenti. La festa, durante la quale sarà presente anche un’offerta gastronomica con opzioni per clienti vegetariani, sarà caratterizzata dai live di due gruppi musicali molto legati a Lerici, come i Radio Zero e i Giangaben, e dalla selezione musicale di Manubì alla consolle.

