Colpito da malore dopo tuffo in mare. Grave un giovane

E’ in condizioni disperate il giovane di nazionalità congolese che ieri pomeriggio si è sentito male dopo un tuffo alla Marina di Manarola. Il ragazzo, 23 anni residente a Pisa, sembrava essersi ripreso dopo le manovre respiratorie messe in pratica dai sanitari ma durante il trasporto, via mare effettuato dalla Capitaneria di porto, sul molo a Spezia dove erano ad attenderlo i mezzi di soccorso ha nuovamente accusato una crisi cardiaca. Le sue condizioni in serata erano molto gravi.

Il triste episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 13 il giovane si è tuffato dalla scogliera e una volta in acqua si è sentito male. Altri bagnanti lo hanno visto in difficoltà e si sono buttati riuscendo a riportarlo a riva per i primi soccorsi. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente serie e sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso alpino e speleologico Liguria con il personale medico del 118, Pubblica Assistenza di Vernazza e delle Grazie. Al ragazzo sono stati prestati i primi soccorsi in attesa dell’arrivo della guardia costiera che ha provveduto ad imbarcarlo portarlo al porto della Spezia. Nel tragitto dopo i segnali di ripresa la situazione si è fatta molto critica ed è stato disposto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Poco dopo, sempre nel borgo di Manarola, una donna di 59 anni portoghese ha accusato un malore. Anche per lei si è reso necessario l’intervento del soccorso alpino e del personale del 118. E’ stata poi caricata sull’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia e portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea.

Massimo Merluzzi