Il mondo della casa scende in piazza: i consigli del mercato immobiliare nella tre giorni dedicata all’abitare

Sarzana, 19 settembre 2025 – Il mondo della casa scende...in piazza. Le intenzioni però non sono certamente di protesta ma di promozione dell’abitare e del ruolo delle diverse figure: dal geometra all’architetto ma anche consigli sulle detrazioni fiscali, la conversione dell’immobile a uso turistico. Da oggi, venerdì, fino a domenica torna la rassegna “La Casa in Piazza”, organizzato da Confartigianato con il contributo del Comune di Sarzana, Camera di Commercio Riviere di Liguria, banca BVLG.

I punti di ritrovo per stand, seminari e dibattiti sono stati allestiti nelle piazze Luni e Matteotti unite dal red carpet e all’interno del municipio. La manifestazione è inoltre patrocinata dalla Provincia della Spezia, dall’Ordine degli architetti, dal collegio dei geometri, Anaci, dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’Istituto scolastico superiore “Vincenzo Cardarelli” di Spezia, La giornata odierna si apre alle 15 con un seminario dal titolo “La casa: il ruolo cardine del geometra”. Interverranno Agnese Bucchi, presidente collegio geometri, Paolo Figoli presidente di Confartigianato Imprese, Paolo Ghigliotti consiglio nazionale geometri e geometri laureati, Matteo Parisi consiglio nazionale geometri moderati da Chiara Alfonzetti. L’inaugurazione della rassegna è invece alle 18. A fare gli onori di casa la sindaca Cristina Ponzanelli e l’assessore alle attività produttive Luca Ponzanelli insieme ai presidenti degli ordini professionali e le autorità. Domani, sabato, si inizia alle 11 con il seminario dal titolo “Detrazioni fiscali sulla casa. Cosa è cambiato? Ristrutturazioni, riqualificazione energetica, sisma bonus, bonus mobili” . Interverranno Cristina Ponzanelli, Giuseppe Menchelli direttore di Confartigianato, Cristiano Russi e Nicola Baronti dell’ODCEC, Luca Damian presidente di Confedilizia, Vito Cani architetto esperto in riqualificazioni energetiche. Modera Fausto Rossi. Nel pomeriggio alle 16 seminario sul “Trattamento delle murature contro l’umidità di risalita capillare e accenni di muffa e condensa” condotto da Alessandro Perri, agente di zona Volteco Spa. Alle 18 seminario dal titolo “Come si vende una casa. Home Staging, social media e-business immobiliare”. Interverranno Matteo Montanari responsabile agenti immobiliari Confartigianato, Sara Savino agente immobiliare, Susanna Alinghieri dirigente Cciaa. Modera: Ginevra Masciullo.

m.m.