Fiera, al via oggi la tre giorni del Mestolo

Arezzo, 9 settembre 2025 – Da oggi a giovedì torna la Fiera del Mestolo, e lo fa nel nuovo e definitivo percorso che esclude dalla planimetria del mercato via Assab, via Pietro Aretino e la parte alta di via Margaritone . Un percorso che dopo una prima fase sperimentale diventa adesso definitivo con l'approvazione del consiglio comunale. La necessità infatti era quella di evitare l'effetto fisarmonica tra i banchi (sempre meno) e limitare i disagi per la viabilità lasciando più parcheggi ai residenti. Lontano dai fasti degli anni d'oro, sono meno di 200 i banchi che parteciperanno alla tre giorni di settembre. La crisi del commercio ambulante infatti si è abbattuta negli ultimi anni su fiere e mercati, nonostante siano in tanti a resistere. Tengono duro i venditori di dolciumi, quelli di porchetta e in generale tutti gli ambulanti del settore alimentare, indietreggiano invece quelli di legno e vimini che per tradizione con i loro mestoli danno il nome alla fiera.

Quello che si apre oggi sarà il primo grande evento di settembre. La stagione di fiere e mercati, che poi in autunno vedrà il ritorno dell'immancabile mercato internazionale e della Città di Natale animata dai banchi dei tirolesi, si riparte oggi con la Fiera del Mestolo. Fino a giovedì 11 settembre spazio alla tre giorni del vimini, che quest'anno cade infrasettimanale. Appuntamento con dolciumi e porchetta, abbigliamento, giochi per bambini, casalinghi, biancheria per la casa e gli immancabili cesti di vimini con i mestoli che danno il nome alla fiera. Ci saranno gli imbonitori con un rimedio per tutto ei banchi degli animali. La Fiera tornerà nel rivisto e corretto percorso che esclude appunto via Assab e la parte alta di via Margaritone dal percorso. La conseguenza più importante per la circolazione sarà l'interdizione di tutto il parcheggio Eden alla sosta: terminerà venerdì dopo il completamento delle operazioni di pulizia dell'area. Nei giorni della fiera, quindi dalle 6 di oggi e fino al termine della pulizia, nelle prime ore di venerdì, i divieti di transito e di sosta, piste ciclabili comprese, interesseranno il classico perimetro via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, via dell'Anfiteatro, via della Società Operaia, via Madonna del Prato, via San Giovanni Decollato.