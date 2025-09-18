Sarzana raddoppia la squadra. Obiettivo: Capitale della cultura

Manca una settimana esatta alla scadenza per presentare l’articolato dossier e ufficializzare così la candidatura di Sarzana a Capitale italiana della Cultura. E palazzo Roderio, dove proprio nella mattinata di martedì si è svolta una riunione operativa per definire gli ultimi dettagli del progetto, è in fermento. A prendere parte all’incontro, oltre ai membri del comitato territoriale già presentati nei mesi scorsi tra cui figurano la direttrice del Festival della Mente Benedetta Marietti, il direttore artistico del Teatro Impavidi Andrea Cerri e l’étoile de Les Grands Ballets Canadien Rachele Buriassi, sono state anche alcune personalità di rilievo nazionale. A contribuire attivamente alla redazione del piano c’è infatti anche Eike Dieter Schmidt, oggi direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che per nove anni, dal 2015 al 2024 ha diretto le Gallerie degli Uffizi. Lo storico dell’arte, nonché figura di riferimento nella direzione museale mondiale è stato affiancato dal presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma Umberto Croppi, dall’archeologo e già direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli Paolo Giulierini e da Pietro Folena, già deputato e presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Il Comitato scientifico, che ha visto anche la partecipazione della curatrice e storica dell’arte spagnola Lola Durán Úcar, ha orientato la visione strategica del progetto, sviluppata nel dossier con il supporto dei progettisti di PanSpeech, società nata come spin-off dell’Università di Siena con esperienza in candidature culturali di successo. Mentre il 25 settembre si avvicina, ultimo giorno utile per inoltrare il dossier, il Comune di Sarzana fa sapere di avere ancora qualche asso nella manica - e qualche personalità di spessore che ha preso parte alla redazione del progetto - da calare. "Un comitato scientifico molto operativo e multidisciplinare – spiega l’assessore alla cultura Giorgio Borrini –. Mesi intensi e bellissimi hanno dato forma a una visione che nasce dalla precedente legislatura e che si è rafforzata nel tempo con il contributo di personalità di rilievo internazionale, che ringraziamo per aver scelto di donare tempo, energie e competenze a questa visione di Sarzana". "Grazie a questi grandi professionisti che hanno mostrato di credere a un’idea di futuro che, da Sarzana, può diventare modello per l’Italia – dichiara la sindaca Cristina Ponzanelli –. La nostra ambizione è valorizzare il patrimonio culturale coniugando solide basi di ricerca e capacità progettuale, mettendo in rete competenze diverse".

Elena Sacchelli