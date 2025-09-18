Dossier completato. Un’idea nata nel 2022

Una visione maturata nel 2022 ha portato circa due mesi e mezzo fa, con la consegna della manifestazione di interesse al Ministero, alla formalizzazione di un percorso che non è ancora terminato. In serbo ci sono infatti ancora diverse novità prima di poter assistere all’illustrazione pubblica del progetto della candidatura di Sarzana a capitale italiana della Cultura per il 2028, che ricordiamo essere l’unica candidatura espressa a livello regionale. Radicamento territoriale, conoscenza interdisciplinare e visione strategica quali principali caratteristiche delle personalità che per prime hanno preso parte al tavolo progettuale volto alla definizione del dossier, hanno fatto sì che la sfida intrapresa da Sarzana potesse contare sin da subito sul supporto e il sostegno degli enti territoriali vicini, con il coinvolgimento attivo di tutte le amministrazioni della Val di Magra, dei comuni della Val di Vara e del Golfo dei Poeti. Un’occasione unica per Sarzana, che sin dai primissimi giorni ha potuto quindi contare sull’adesione convinta e sull’entusiasmo di un territorio pronto a sostenere con idee e contributi concreti un progetto che sin dai suoi albori è stato collettivo. Intorno a metà luglio si sono svolti gli incontri partecipati, e poco dopo è arrivato il sostegno dei sindacati e delle categorie economiche produttive, degli enti del territorio pubblici e privati come il Parco di Montemarcello Magra Vara e il Conservatorio Giacomo Puccini, oltre alle istituzioni della Cultura. La prossima settimana verranno annunciati altri membri del comitato scientifico e solo dopo l’invio al Ministero del dossier, quindi dopo il 25 settembre, l’intera città potrà conoscere il contenuto dettagliato del progetto.

Elena Sacchelli